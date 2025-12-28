Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса, но при условии – FT

По данным СМИ, украинский лидер хочет, чтобы взамен Запад предоставил Украине надежные гарантии безопасности.

Что написано в материале Financial Times:

Зеленский озвучил европейцам пункты мирного плана

Зеленский не ожидает от РФ согласия на предложенный Украиной план

Украина готова отвести войска от текущей линии боевого соприкосновения для создания демилитаризованной зоны, но только при условии, что Россия поступит так же. Об этом президент Владимир Зеленский якобы сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 27 декабря, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, украинский лидер хочет, чтобы взамен Запад предоставил Украине надежные гарантии безопасности с четким алгоритмом действий союзников в случае нарушений со стороны России.

Кроме того, Зеленский озвучил европейцам и другие пункты плана мирного урегулирования:

стабильное финансирование для Сил обороны;

помощь союзников в усилении противовоздушной защиты Украины, включая присутствие европейских военных на месте;

решения по территориям могут быть приняты только после референдума, для которого тоже надо обеспечить необходимые условия безопасности;

Запорожская АЭС должна быть взята под международный контроль, а произведенная ею электроэнергия должна быть распределена между свободными и оккупированными территориями.

По данным источников, в разговоре с европейцами Зеленский признался, что не ожидает от Москвы согласия на предложенный Украиной план, поэтому хочет, чтобы США усилили свое давление на РФ.

Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта

Россия рассматривает войну против Украины как инструмент для более широкой геополитической игры и стремится не только к поражению Киева, но и к стратегическому ослаблению Соединенных Штатов Америки. Такую оценку в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, президентство Дональда Трампа может создать для Кремля благоприятные условия для реализации этого сценария. Москва, по его словам, заинтересована в использовании переговорного процесса по Украине как средства влияния на позиции США на международной арене.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, Главред писал, что 28 декабря состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования войны и согласовать позиции по многостороннему плану, который охватывает интересы Украины, США, Европы и России.

Президент Украины во время общения с журналистами заявил, что встреча с американским коллегой состоится в публичном формате и станет свидетельством прогресса в переговорах между Украиной и Соединенными Штатами.

Впоследствии стало известно, что и президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

