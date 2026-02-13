Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

Выступая в Мюнхене, Фридрих Мерц подчеркнул, что мир вступил в новую эпоху, где доминируют великие державы и сила.

Порядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Мерц:

Международный порядок, основанный на правах и правилах, больше не существует

Мир снова определяется силой и политикой великих держав

Война России против Украины и применение Москвой силы являются главным проявлением разрушения мирового порядка

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что международный порядок, основанный на правах и правилах, фактически перестал существовать.

Он подчеркнул, что нынешняя эпоха снова определяется силой и политикой великих держав, а свобода Европы больше не является чем-то самоочевидным и находится под угрозой. Об этом он сказал в пятницу, 13 февраля, во время выступления на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вы выбрали мрачный девиз для этой конференции - "под разрушением" (Under Destruction). И, вероятно, это означает, что международный порядок, основанный на правах и правилах, в настоящее время разрушается. Но, боюсь, нам следует высказаться еще жестче. Этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше не существует", - говорится в сообщении.

Мерц отметил, что Европа завершила "долгий отпуск от мировой истории" и теперь вынуждена столкнуться с реальностью, где доминируют великие державы. "В эпоху великих держав наша свобода больше не является само собой разумеющейся. Она находится под угрозой", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что для защиты свободы нужны твердость, сила воли и готовность к изменениям и жертвам - не когда-то в будущем, а уже сейчас.

Канцлер назвал войну России против Украины и применение Москвой силы главным проявлением разрушения прежнего мирового порядка, основанного на правилах. "Насильственный ревизионизм России, ее жестокая война против Украины - лишь самое яркое проявление этого", - отметил немецкий политик. По его словам, ежедневно совершаются военные преступления. "Это самое яркое проявление этой тенденции", - добавил Мерц.

О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

