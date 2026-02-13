Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

Инна Ковенько
13 февраля 2026, 18:31
97
Выступая в Мюнхене, Фридрих Мерц подчеркнул, что мир вступил в новую эпоху, где доминируют великие державы и сила.
Порядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц
Порядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Мерц:

  • Международный порядок, основанный на правах и правилах, больше не существует
  • Мир снова определяется силой и политикой великих держав
  • Война России против Украины и применение Москвой силы являются главным проявлением разрушения мирового порядка

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что международный порядок, основанный на правах и правилах, фактически перестал существовать.

Он подчеркнул, что нынешняя эпоха снова определяется силой и политикой великих держав, а свобода Европы больше не является чем-то самоочевидным и находится под угрозой. Об этом он сказал в пятницу, 13 февраля, во время выступления на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

видео дня

"Вы выбрали мрачный девиз для этой конференции - "под разрушением" (Under Destruction). И, вероятно, это означает, что международный порядок, основанный на правах и правилах, в настоящее время разрушается. Но, боюсь, нам следует высказаться еще жестче. Этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше не существует", - говорится в сообщении.

Мерц отметил, что Европа завершила "долгий отпуск от мировой истории" и теперь вынуждена столкнуться с реальностью, где доминируют великие державы. "В эпоху великих держав наша свобода больше не является само собой разумеющейся. Она находится под угрозой", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что для защиты свободы нужны твердость, сила воли и готовность к изменениям и жертвам - не когда-то в будущем, а уже сейчас.

Канцлер назвал войну России против Украины и применение Москвой силы главным проявлением разрушения прежнего мирового порядка, основанного на правилах. "Насильственный ревизионизм России, ее жестокая война против Украины - лишь самое яркое проявление этого", - отметил немецкий политик. По его словам, ежедневно совершаются военные преступления. "Это самое яркое проявление этой тенденции", - добавил Мерц.

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз нардепа

Как писал Главред, завершение войны в 2026 году пока выглядит маловероятным, поскольку российские оккупационные войска действуют в соответствии с определенными задачами и установленными сроками по захвату украинских территорий. Об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он также отметил, что даже в случае уступок это способно лишь временно сдержать противника — примерно на месяц, после чего российские силы могут перегруппироваться на другом направлении и возобновить активные боевые действия.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно, речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но я говорю это с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - указал он.

Война РФ против Украины - новости по теме

Как ранее писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время назвал количество погибших украинских военных в войне против России. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Le Monde.

Кроме того, Украина согласилась на фактическое замораживание войны с Россией по линии фронта, что уже является значительной уступкой для достижения мира.

Напомним, что Россия поднимает тему возможной передачи Украиной части территорий Донецкой области не для прекращения войны, а с целью сохранения собственных ресурсов и их переброски на другие направления фронта. Об этом заявил народный депутат Роман Костенко.

Читайте также:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Мюнхенская конференция по безопасности Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

18:31Мир
В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:17Украина
Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

18:44

"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"Видео

18:41

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

18:31

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

Реклама
17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

Реклама
15:35

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

14:14

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

14:04

Что не показывают в фильмах о Средневековье: правда о гигиене, науке и женщинах

14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

13:55

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

13:53

Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

Реклама
11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять