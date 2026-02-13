"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"

В Катаре состоялась последняя гонка финального этапа "Формулы-4" Ближнего Востока.

Украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pilot.bondarev

Александр Бондарев официально стал чемпионом сезона

Ранее Бондарев побеждал только в зачете новичков E4 в 2025 году

Украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4". Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что в Катаре состоялась последняя гонка финального этапа "Формулы-4" Ближнего Востока, в которой украинец Александр Бондарев официально стал чемпионом сезона.

Перед двумя заключительными заездами сезона Бондарева и его главного соперника - француза Энди Косани - разделяли 23 очка в пользу украинца.

Для того, чтобы гарантировать титул, украинскому пилоту нужно было финишировать не ниже 9-го места. Косани же мог рассчитывать на титул только в случае своей победы и финиша Бондарева 10-м или ниже.

"Гонка оказалась напряженной и нервной: уже на первом круге на трассу выехала машина безопасности, а Бондарев на рестарте из-за ошибки потерял одну позицию. Победу в гонке одержал Энди Косани, вторым стал Дэвид Косма, а подиум замкнул Кристофер Костоя. Бондарев не смог вернуть 4-е место и финишировал пятым", - говорится в сообщении.

Впрочем, этого было более чем достаточно, чтобы завоевать первый в карьере титул в общем зачете "Формулы-4" и первое в истории Украины чемпионство в этой категории.

Ранее Бондарев побеждал только в зачете новичков E4 в 2025 году. Теперь он стал полноценным чемпионом серии "Формула-4".

Статус чемпиона открывает перед Бондаревым новые горизонты: следующим этапом его карьеры в 2026 году станут гонки в Италии, где молодой пилот уже успел заявить о себе первыми выигранными заездами.

О персоне: Александр Бондарев Александр Бондарев родился 27 апреля 2009 года. Профессионально заниматься картингом Александр начал в возрасте 5 лет, его увлечение гонками началось с мультика "Тачки". Уже в 7 лет стал самым молодым чемпионом Украины по картингу. В 8 лет Александр поднимался на подиумы этапов чемпионатов Испании и Португалии, в 9 – стал победителем Кубка Центральной и Восточной Европы CEE Rotax Max Challenge. С 9 лет стал соперничать с сильнейшими гонщиками планеты на гонках Мировой Картинговой Серии WSK и на официальных соревнованиях, проводимых Международной автомобильной федерацией (FIA). 16-летний Бондарев является пилотом Академии Williams Racing.

