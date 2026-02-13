Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

Анастасия Заремба
13 февраля 2026, 12:00обновлено 13 февраля, 13:27
109
Насколько стабильна связь на четвертом году полномасштабной войны, и какие есть альтернативы – разбирался Главред.
Интернет, мобильная связь
Интернет и мобильная связь пропадают вместе со светом - что говорят эксперты / Коллаж Главред

Длительные отключения света в Украине влияют на многие аспекты нормальной жизни украинцев. Многие люди из-за обстрелов и проблем с отоплением работают и учатся дистанционно. Однако, несмотря на заявления операторов об энергонезависимости сетей, во многих районах не только столицы, но и других украинских городов связь пропадает почти сразу или уже через несколько часов после отключения электричества, а ремонтные работы из-за низких температур затягиваются на недели.

Почему так происходит на четвертом году полномасштабной войны, какие есть альтернативы и что делать, если устойчивая связь в доме не появляется в течение 24 часов – разбирался Главред.

Что происходит с интернетом и связью во время блэкаутов

В Киеве и области из-за длительных отключений электроэнергии пользователи уже в очередной раз сталкиваются с отсутствием стабильного домашнего интернета во время отключений. В частности, больше всего жалоб от потребителей на фиксированный интернет с резервным питанием (FTTB/Ethernet), который отказался работать при 20-градусных морозах. В соцсетях провайдеров множество комментариев, в которых пользователи жалуются на отсутствие услуг.

видео дня

"Уже несколько недель нет интернета во время отключений, с сегодняшнего дня нет интернета даже при наличии света. Сроков нет ни на замену резервного питания, ни даже на обычные ремонтные работы, только отписки "Точное время завершения работ пока неизвестно". Зато в покрытии дома рекламируется 16 часов бесперебойного питания", — отмечает киевлянка Наталья Балахонова в соцсетях интернет-провайдера Lanet.

Интернет без света
Интернет без света / Скриншот

"Уже 3 сутки в Киеве без домашнего интернета. Свет сейчас есть - интернета нет. Информации тоже", - жалуется Дарья Чиркина в комментариях Kyivstar.

Интернет без света
Интернет без света / Скриншот

Аналогичная ситуация и с мобильной связью.

"Не впервые за все страшные, бесконечные ночи под ракетными и дронными атаками я почувствовала еще и то, как быть без связи. Только самоконтроль эмоционального состояния помог дождаться рассвета и какого-то облегчения. Более суток нет Интернета. Провайдер сообщил в день, когда исчезла услуга, что они начали переезд основного оборудования в другой дата-центр. Ну и что во время переезда полностью отсутствует доступ к интернету. Хорошо, хоть и не очень, а что с мобильным оператором?! Оказалось то же самое, в части отсутствия мобильного интернета. То LTE, то E с минимальной пропускной способностью — в обоих случаях. То есть, сориентироваться ночью, что происходит — либо с опозданием (когда что-то пробьется), либо невозможно", — написала на своей странице народный депутат Нина Южанина.

Интернет без света
Интернет без света / Скриншот

Почему не работает интернет исвязь без света – объяснение операторов

По данным Министерства цифровой трансформации, украинские мобильные операторы провели масштабную модернизацию сетей и сосредоточились, в частности, на замене старых свинцовых батарей на современные литиевые, которые быстрее заряжаются и имеют в 10 раз больший ресурс работы. В частности, в 2022-2023 году базовые станции работали на старых батареях 1-2 часа, тогда как сейчас большинство станций оснащены новыми литиевыми аккумуляторами, которые держат заряд 4-8 часов.

Кроме того, более 30% базовых станций имеют генераторы. А это, уточняют в Минцифры, означает, что даже при полном блэкауте связь будет обеспечена более 72 часов. Так, в lifecell более 94% сети готовы работать автономно 10 часов при условии полного заряда. Компания уже установила 46 тысяч новых литиевых батарей. А Kyivstar, согласно информации Минцифры, усилил резервирование сети более чем в 4 раза с начала вторжения. В частности, работу сети поддерживают 251 тысяча аккумуляторов и 4 тысячи генераторов.

Как рассказали Главреду в пресс-службе Vodafone Украина, оператор инвестировал около 20 млрд грн собственных средств в развитие телекоммуникационной инфраструктуры за три года полномасштабной войны, из которых 2 млрд грн – в повышение энергоустойчивости сети. В частности, эти деньги направили на закупку, доставку и установку энергетического оборудования – без учета операционных расходов на топливо, обслуживание генераторов и рост тарифов на электроэнергию в 2024 году.

В компании объясняют, что несмотря на увеличенный в восемь раз за последние два года парк литиевых аккумуляторов, в случае длительных аварийных отключений электроэнергии, ресурс аккумуляторов исчерпывается в течение нескольких часов, а графики подачи электроэнергии не позволяют их своевременную и полную зарядку.

"С учетом жестких графиков отключения электроэнергии, оборудование часто работает на недозаряженных батареях. Ситуация осложняется тем, что абоненты фиксированного интернета с отключением света начинают активно пользоваться мобильным интернетом. Повышенная нагрузка быстрее истощает ресурс аккумуляторов. По нашим данным, 60% пользователей фиксированного интернета с отключением света переходят на мобильный интернет. Это в 3-4 раза увеличивает нагрузку на сеть – в результате пользователи ощущают это как снижение скорости, к тому же это приводит к более быстрому разряду аккумуляторов, которые питают базовую станцию", – пояснили Главреду в Vodafone Украина.

В операторе добавляют, что критическая инфраструктура, от которой зависит связь по всей стране, имеет 100% резервирование и может работать автономно до 4 суток и более.

"На случай массового отключения базовых станций для каждого населенного пункта разработан сценарий резервного питания приоритетных объектов, которые географически будут покрывать весь город. На них дежурные бригады вывозят автономные источники питания. Это приоритетные объекты, обеспечивающие максимальное покрытие и работу транспортной сети. При таком сценарии пользователи могут ощущать ухудшение скорости интернета, но связь будет продолжать работать", - уточнили в операторе.

Операторы также отмечают, что помочь поддержать продолжительность связи смогут сами пользователи – прежде всего, экономно пользоваться интернетом (без тяжелого видеоконтента), чтобы продлить работу станций. Ведь при повышенной нагрузке аккумулятор базовой станции разряжается гораздо быстрее.

По их словам, значительно улучшит ситуацию, если абоненты домашнего интернета не будут массово переходить на мобильный интернет во время отключений света. Но и переход на мобильный интернет происходит из-за отсутствия альтернатив, ведь даже в Киеве до сих пор остается множество многоквартирных домов, где в случае отключений и локальных аварий домашнего интернета мобильный интернет в данный момент остается единственным способом связи с окружающим миром, особенно во время дистанционного обучения или удаленной работы, которые требуют стабильного соединения с интернетом.

Почему аккумуляторы не выдерживают холода и длительных отключений

Что же касается домашнего интернета, то здесь ситуация сложнее, поскольку реальное положение дел в основном отличается от заявлений операторов. Максимальные сроки работы ИБП (источников бесперебойного питания), которые можно увидеть на официальных сайтах провайдеров, в большинстве случаев возможны только при идеальных условиях. То есть когда отключение света и погодные условия позволяют полностью зарядить аккумуляторы, чтобы в случае отключений они могли продержаться до заявленных 10 часов. И это не считая локальных аварий, на устранение которых банально не хватает рабочих рук.

Именно поэтому на практике аккумуляторы в домах, по аналогии с мобильной связью, не выдерживают холодов и часто выходят из строя значительно раньше.

Что делать, если не работает интернет
Что делать, если не работает интернет / Инфографика: Главред

Как рассказал в комментарии Главреду заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько, выход из строя — это вопрос физики.

"Значительная часть оборудования провайдеров размещена на чердаках, столбах или в подвалах, где нет отопления. Емкость аккумуляторов невелика, они разряжаются быстрее, чем успевают зарядиться между отключениями. Техника просто не выдерживает таких циклов нагрузки", — пояснил Прибитько.

По его словам, домашний интернет все еще уязвим из-за устаревшей архитектуры сетей.

"Многие сети построены на технологиях, где каждый промежуточный узел нуждается в питании. Нет тока — нет связи. Наиболее эффективный инструмент, чтобы интернет не исчезал — технология xPON. Она устраняет зависимость от света на пути к абоненту. Это наш стратегический приоритет: чтобы была построена сеть, которая работает до 3 суток во время блэкаутов", — сказал Прибитько. И уточнил, что к переходу на эту технологию провайдеров призывают еще с 2022 года.

Однако подключить xPON в многоквартирном доме во время отключений света, особенно в старом фонде даже в столице — задача со звездочкой. Например, если в доме отсутствует оптоволокно, которое обеспечивает работу такой технологии, то быстро его провести в квартиру — целая проблема.

Главред провел собственный эксперимент, пытаясь заменить провайдера с аккумуляторами и подключить интернет по технологии хРОN к квартире одного из журналистов редакции. Прежде всего, сделать это в разгар ажиотажа быстро не получится, ведь у провайдеров есть очереди на подключение и ждать можно как минимум в течение месяца.

Кроме того, проложить оптоволокно в дом ради одной квартиры ни один из пяти провайдеров, находящихся в потенциальной зоне покрытия, не согласился – для рассмотрения заявки от дома сначала придется собрать как минимум полтора десятка заявок (иногда 30+) от жителей многоквартирного дома старого фонда. Но и после этого провайдеру еще понадобится время на прокладку оптоволоконного кабеля воздушным путем или по канализации, причем последний способ может занять больше времени, поскольку прокладка часто осложняется погодными условиями и временем на получение разрешения от обслуживающей дом компании (ОСМД или ЖЭК).

В Минцифре отмечают, что лучший стимул для провайдера — это люди. "Если ваш оператор не хочет вкладываться в генераторы и оптику, вы просто идете к тому, кто это уже сделал. Рынок решает этот вопрос быстрее и эффективнее любых государственных стимулов", — отметил Станислав Прибитько.

О персоне: Станислав Прибитько

Станислав Прибитько — заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры. Работает в Министерстве цифровой трансформации с 2020 года — сначала занимался развитием мобильного интернета, а затем возглавлял Директорат электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.

В своей нынешней роли он участвует в проектах по внедрению технологий 5G, обеспечению стабильного интернет-покрытия, особенно во время энергетических вызовов, и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, а также в коммуникации с операторами и местными властями по вопросам резервного питания базовых станций в случае отключений электроэнергии.

Но рынок – это далеко не все, ведь одной из причин медленного перехода провайдеров на хРОN является высокая стоимость развития такой сети. Ведь для технологии Ethernet, которая обеспечивается аккумуляторами, в отличие от хPON, достаточно только одного источника питания для роутера. Для оптоволоконного интернета нужно еще запитать и специальный терминал (ONU), который работает вместе с роутером.

"Поэтому, чтобы интернет работал во время отключения света, нужно обеспечить питание и для терминала, и для роутера — то есть иметь соответствующий переходник и аккумулятор. Многие люди об этом забывают. Кстати, именно поэтому операторы раньше не всегда рекомендовали полную автономизацию без объяснения нюансов. Если вспомнить блэкауты в 2023-2024 годах, то отключения света продолжительностью 10-12 часов и более не были массовыми. В основном это были несколько дней с графиками по 3-4 часа, иногда — до 8 часов без электроэнергии. По крайней мере, так это выглядело в большинстве регионов. Соответственно, если говорить об автономности сети, стоит посчитать экономику вопроса. Оператору нужно установить аккумуляторы, которые обеспечат 10-20 часов работы оборудования. А это — стоимость самих батарей, их вес, логистика, место для размещения, защита от краж, обслуживание и замена со временем. Теперь посмотрим на тариф: в среднем абонент платит 200-300 грн в месяц. В доме на 30 этажей с большим количеством подключений экономика одна. А в пятиэтажке или девятиэтажке, где подключено только несколько абонентов, — совсем другая. Если умножить тариф на количество пользователей и сопоставить с затратами на полную модернизацию сети и резервное питание, становится понятно, почему операторы не спешили массово переходить на такие решения", — пояснил Главреду консультант рынка телекоммуникаций, ИТ и медиа Анатолий Фроленков.

О персоне: Анатолий Фроленков

Анатолий Фроленков — украинский консультант и эксперт по телекоммуникациям, ИТ-сектору и электронным коммуникациям. Он выступает в СМИ, дает комментарии по ситуации с мобильной связью, качеством интернет-услуг и тарифами в Украине, а также влиянию атак РФ на телеком-инфраструктуру.

В своих выступлениях объясняет причины повышения тарифов, проблемы связи во время войны и как именно враждебные действия влияют на работу мобильных операторов и сетей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобильная связь интернет-пользователи Минцифры отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:21Фронт
Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:37Синоптик
Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Последние новости

13:53

Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

Реклама
12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

Реклама
10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

09:32

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:13

"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

08:45

Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

08:33

Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

08:28

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

07:57

В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

07:04

Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

06:10

Сколько еще продлится война?мнение

05:57

Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

04:41

По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

04:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

03:47

Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

Реклама
03:04

Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

02:00

"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

01:30

Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

01:16

На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

00:48

Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

00:39

Зацветут уже в мае: какие цветы стоит сеять на рассаду уже сейчасВидео

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять