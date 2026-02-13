Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

Насколько стабильна связь на четвертом году полномасштабной войны, и какие есть альтернативы – разбирался Главред.

https://glavred.info/analytics/distancionka-pod-voprosom-pochemu-ischezaet-internet-i-mobilnaya-svyaz-bez-sveta-10740395.html Ссылка скопирована

Интернет и мобильная связь пропадают вместе со светом - что говорят эксперты / Коллаж Главред

Длительные отключения света в Украине влияют на многие аспекты нормальной жизни украинцев. Многие люди из-за обстрелов и проблем с отоплением работают и учатся дистанционно. Однако, несмотря на заявления операторов об энергонезависимости сетей, во многих районах не только столицы, но и других украинских городов связь пропадает почти сразу или уже через несколько часов после отключения электричества, а ремонтные работы из-за низких температур затягиваются на недели.

Почему так происходит на четвертом году полномасштабной войны, какие есть альтернативы и что делать, если устойчивая связь в доме не появляется в течение 24 часов – разбирался Главред.

Что происходит с интернетом и связью во время блэкаутов

В Киеве и области из-за длительных отключений электроэнергии пользователи уже в очередной раз сталкиваются с отсутствием стабильного домашнего интернета во время отключений. В частности, больше всего жалоб от потребителей на фиксированный интернет с резервным питанием (FTTB/Ethernet), который отказался работать при 20-градусных морозах. В соцсетях провайдеров множество комментариев, в которых пользователи жалуются на отсутствие услуг.

видео дня

"Уже несколько недель нет интернета во время отключений, с сегодняшнего дня нет интернета даже при наличии света. Сроков нет ни на замену резервного питания, ни даже на обычные ремонтные работы, только отписки "Точное время завершения работ пока неизвестно". Зато в покрытии дома рекламируется 16 часов бесперебойного питания", — отмечает киевлянка Наталья Балахонова в соцсетях интернет-провайдера Lanet.

Интернет без света / Скриншот

"Уже 3 сутки в Киеве без домашнего интернета. Свет сейчас есть - интернета нет. Информации тоже", - жалуется Дарья Чиркина в комментариях Kyivstar.

Интернет без света / Скриншот

Аналогичная ситуация и с мобильной связью.

"Не впервые за все страшные, бесконечные ночи под ракетными и дронными атаками я почувствовала еще и то, как быть без связи. Только самоконтроль эмоционального состояния помог дождаться рассвета и какого-то облегчения. Более суток нет Интернета. Провайдер сообщил в день, когда исчезла услуга, что они начали переезд основного оборудования в другой дата-центр. Ну и что во время переезда полностью отсутствует доступ к интернету. Хорошо, хоть и не очень, а что с мобильным оператором?! Оказалось то же самое, в части отсутствия мобильного интернета. То LTE, то E с минимальной пропускной способностью — в обоих случаях. То есть, сориентироваться ночью, что происходит — либо с опозданием (когда что-то пробьется), либо невозможно", — написала на своей странице народный депутат Нина Южанина.

Интернет без света / Скриншот

Почему не работает интернет исвязь без света – объяснение операторов

По данным Министерства цифровой трансформации, украинские мобильные операторы провели масштабную модернизацию сетей и сосредоточились, в частности, на замене старых свинцовых батарей на современные литиевые, которые быстрее заряжаются и имеют в 10 раз больший ресурс работы. В частности, в 2022-2023 году базовые станции работали на старых батареях 1-2 часа, тогда как сейчас большинство станций оснащены новыми литиевыми аккумуляторами, которые держат заряд 4-8 часов.

Кроме того, более 30% базовых станций имеют генераторы. А это, уточняют в Минцифры, означает, что даже при полном блэкауте связь будет обеспечена более 72 часов. Так, в lifecell более 94% сети готовы работать автономно 10 часов при условии полного заряда. Компания уже установила 46 тысяч новых литиевых батарей. А Kyivstar, согласно информации Минцифры, усилил резервирование сети более чем в 4 раза с начала вторжения. В частности, работу сети поддерживают 251 тысяча аккумуляторов и 4 тысячи генераторов.

Как рассказали Главреду в пресс-службе Vodafone Украина, оператор инвестировал около 20 млрд грн собственных средств в развитие телекоммуникационной инфраструктуры за три года полномасштабной войны, из которых 2 млрд грн – в повышение энергоустойчивости сети. В частности, эти деньги направили на закупку, доставку и установку энергетического оборудования – без учета операционных расходов на топливо, обслуживание генераторов и рост тарифов на электроэнергию в 2024 году.

В компании объясняют, что несмотря на увеличенный в восемь раз за последние два года парк литиевых аккумуляторов, в случае длительных аварийных отключений электроэнергии, ресурс аккумуляторов исчерпывается в течение нескольких часов, а графики подачи электроэнергии не позволяют их своевременную и полную зарядку.

"С учетом жестких графиков отключения электроэнергии, оборудование часто работает на недозаряженных батареях. Ситуация осложняется тем, что абоненты фиксированного интернета с отключением света начинают активно пользоваться мобильным интернетом. Повышенная нагрузка быстрее истощает ресурс аккумуляторов. По нашим данным, 60% пользователей фиксированного интернета с отключением света переходят на мобильный интернет. Это в 3-4 раза увеличивает нагрузку на сеть – в результате пользователи ощущают это как снижение скорости, к тому же это приводит к более быстрому разряду аккумуляторов, которые питают базовую станцию", – пояснили Главреду в Vodafone Украина.

В операторе добавляют, что критическая инфраструктура, от которой зависит связь по всей стране, имеет 100% резервирование и может работать автономно до 4 суток и более.

"На случай массового отключения базовых станций для каждого населенного пункта разработан сценарий резервного питания приоритетных объектов, которые географически будут покрывать весь город. На них дежурные бригады вывозят автономные источники питания. Это приоритетные объекты, обеспечивающие максимальное покрытие и работу транспортной сети. При таком сценарии пользователи могут ощущать ухудшение скорости интернета, но связь будет продолжать работать", - уточнили в операторе.

Операторы также отмечают, что помочь поддержать продолжительность связи смогут сами пользователи – прежде всего, экономно пользоваться интернетом (без тяжелого видеоконтента), чтобы продлить работу станций. Ведь при повышенной нагрузке аккумулятор базовой станции разряжается гораздо быстрее.

По их словам, значительно улучшит ситуацию, если абоненты домашнего интернета не будут массово переходить на мобильный интернет во время отключений света. Но и переход на мобильный интернет происходит из-за отсутствия альтернатив, ведь даже в Киеве до сих пор остается множество многоквартирных домов, где в случае отключений и локальных аварий домашнего интернета мобильный интернет в данный момент остается единственным способом связи с окружающим миром, особенно во время дистанционного обучения или удаленной работы, которые требуют стабильного соединения с интернетом.

Почему аккумуляторы не выдерживают холода и длительных отключений

Что же касается домашнего интернета, то здесь ситуация сложнее, поскольку реальное положение дел в основном отличается от заявлений операторов. Максимальные сроки работы ИБП (источников бесперебойного питания), которые можно увидеть на официальных сайтах провайдеров, в большинстве случаев возможны только при идеальных условиях. То есть когда отключение света и погодные условия позволяют полностью зарядить аккумуляторы, чтобы в случае отключений они могли продержаться до заявленных 10 часов. И это не считая локальных аварий, на устранение которых банально не хватает рабочих рук.

Именно поэтому на практике аккумуляторы в домах, по аналогии с мобильной связью, не выдерживают холодов и часто выходят из строя значительно раньше.

Что делать, если не работает интернет / Инфографика: Главред

Как рассказал в комментарии Главреду заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько, выход из строя — это вопрос физики.

"Значительная часть оборудования провайдеров размещена на чердаках, столбах или в подвалах, где нет отопления. Емкость аккумуляторов невелика, они разряжаются быстрее, чем успевают зарядиться между отключениями. Техника просто не выдерживает таких циклов нагрузки", — пояснил Прибитько.

По его словам, домашний интернет все еще уязвим из-за устаревшей архитектуры сетей.

"Многие сети построены на технологиях, где каждый промежуточный узел нуждается в питании. Нет тока — нет связи. Наиболее эффективный инструмент, чтобы интернет не исчезал — технология xPON. Она устраняет зависимость от света на пути к абоненту. Это наш стратегический приоритет: чтобы была построена сеть, которая работает до 3 суток во время блэкаутов", — сказал Прибитько. И уточнил, что к переходу на эту технологию провайдеров призывают еще с 2022 года.

Однако подключить xPON в многоквартирном доме во время отключений света, особенно в старом фонде даже в столице — задача со звездочкой. Например, если в доме отсутствует оптоволокно, которое обеспечивает работу такой технологии, то быстро его провести в квартиру — целая проблема.

Главред провел собственный эксперимент, пытаясь заменить провайдера с аккумуляторами и подключить интернет по технологии хРОN к квартире одного из журналистов редакции. Прежде всего, сделать это в разгар ажиотажа быстро не получится, ведь у провайдеров есть очереди на подключение и ждать можно как минимум в течение месяца.

Кроме того, проложить оптоволокно в дом ради одной квартиры ни один из пяти провайдеров, находящихся в потенциальной зоне покрытия, не согласился – для рассмотрения заявки от дома сначала придется собрать как минимум полтора десятка заявок (иногда 30+) от жителей многоквартирного дома старого фонда. Но и после этого провайдеру еще понадобится время на прокладку оптоволоконного кабеля воздушным путем или по канализации, причем последний способ может занять больше времени, поскольку прокладка часто осложняется погодными условиями и временем на получение разрешения от обслуживающей дом компании (ОСМД или ЖЭК).

В Минцифре отмечают, что лучший стимул для провайдера — это люди. "Если ваш оператор не хочет вкладываться в генераторы и оптику, вы просто идете к тому, кто это уже сделал. Рынок решает этот вопрос быстрее и эффективнее любых государственных стимулов", — отметил Станислав Прибитько.

О персоне: Станислав Прибитько Станислав Прибитько — заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры. Работает в Министерстве цифровой трансформации с 2020 года — сначала занимался развитием мобильного интернета, а затем возглавлял Директорат электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. В своей нынешней роли он участвует в проектах по внедрению технологий 5G, обеспечению стабильного интернет-покрытия, особенно во время энергетических вызовов, и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, а также в коммуникации с операторами и местными властями по вопросам резервного питания базовых станций в случае отключений электроэнергии.

Но рынок – это далеко не все, ведь одной из причин медленного перехода провайдеров на хРОN является высокая стоимость развития такой сети. Ведь для технологии Ethernet, которая обеспечивается аккумуляторами, в отличие от хPON, достаточно только одного источника питания для роутера. Для оптоволоконного интернета нужно еще запитать и специальный терминал (ONU), который работает вместе с роутером.

"Поэтому, чтобы интернет работал во время отключения света, нужно обеспечить питание и для терминала, и для роутера — то есть иметь соответствующий переходник и аккумулятор. Многие люди об этом забывают. Кстати, именно поэтому операторы раньше не всегда рекомендовали полную автономизацию без объяснения нюансов. Если вспомнить блэкауты в 2023-2024 годах, то отключения света продолжительностью 10-12 часов и более не были массовыми. В основном это были несколько дней с графиками по 3-4 часа, иногда — до 8 часов без электроэнергии. По крайней мере, так это выглядело в большинстве регионов. Соответственно, если говорить об автономности сети, стоит посчитать экономику вопроса. Оператору нужно установить аккумуляторы, которые обеспечат 10-20 часов работы оборудования. А это — стоимость самих батарей, их вес, логистика, место для размещения, защита от краж, обслуживание и замена со временем. Теперь посмотрим на тариф: в среднем абонент платит 200-300 грн в месяц. В доме на 30 этажей с большим количеством подключений экономика одна. А в пятиэтажке или девятиэтажке, где подключено только несколько абонентов, — совсем другая. Если умножить тариф на количество пользователей и сопоставить с затратами на полную модернизацию сети и резервное питание, становится понятно, почему операторы не спешили массово переходить на такие решения", — пояснил Главреду консультант рынка телекоммуникаций, ИТ и медиа Анатолий Фроленков.

О персоне: Анатолий Фроленков Анатолий Фроленков — украинский консультант и эксперт по телекоммуникациям, ИТ-сектору и электронным коммуникациям. Он выступает в СМИ, дает комментарии по ситуации с мобильной связью, качеством интернет-услуг и тарифами в Украине, а также влиянию атак РФ на телеком-инфраструктуру. В своих выступлениях объясняет причины повышения тарифов, проблемы связи во время войны и как именно враждебные действия влияют на работу мобильных операторов и сетей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред