В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

Инна Ковенько
13 февраля 2026, 21:13
В столице часть школ и садиков объединят из-за отсутствия отопления.
В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать
Часть школ и детсадов Киева объединяют из-за отсутствия отопления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В столице школы и детские сады временно объединяют
  • Такое решение принято для сохранения очного обучения, несмотря на проблемы с отоплением после обстрелов РФ
  • Учреждения без тепла временно "мигрируют" в помещения соседних школ или садиков, где есть надлежащие условия

В пяти районах столицы школы и детские сады временно объединяют, чтобы сохранить очное обучение.

Это решение принято из-за повреждения объектов критической инфраструктуры в результате российской атаки 12 февраля. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Наша задача - сохранить образовательный процесс. Это позволяет обеспечить очный формат в безопасной среде там, где сейчас отсутствует тепло", - отметил Валентин Мондриевский.

Отмечается, что школы и детские сады без тепла временно "переезжают" в помещения соседних учреждений, где есть надлежащие условия. Учителя и воспитатели переходят вместе с детьми, чтобы не прерывать учебный процесс.

По словам Мондриевского, после очередного обстрела РФ количество образовательных зданий без теплоснабжения возросло до 315. А это составляет более 30% от общего фонда города. Среди них - 163 детских сада и 141 школа. Самая сложная ситуация зафиксирована в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

В Днепровском районе уже реализовали несколько таких проектов:

  • Гимназия № 11, оснащенная мобильной котельной, приняла 87 учеников младших классов школы № 103.
  • Лицей № 141 предоставил помещение для воспитанников начальной школы № 182.
  • Детский сад № 559 временно принял почти 40 детей из садика № 44, где сейчас ремонтируют систему отопления.

По словам Мондриевского, в первую очередь перемещают детские сады и начальные школы, ведь это самые уязвимые категории. Если практика докажет эффективность, ее распространят на другие учреждения, которые рискуют остаться без тепла до конца отопительного сезона.

Школы меняют режим работы из-за холодов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение временно перевести школы на дистанционное обучение или объявить каникулы в связи с резким понижением температуры.

Она отметила, что местным властям рекомендовано реализовывать эти меры в пределах своих полномочий. При этом Свириденко подчеркнула, что главным приоритетом остаются безопасность граждан, защита здоровья детей и бесперебойная работа критически важной инфраструктуры.

Обучение в Украине - последние новости

Как писал Главред, украинская преподавательница Людмила Булыгина назвала смешанное обучение в школах Киева самым неудачным форматом. Она напомнила, что в 2022 году такой подход был вынужденным и логичным, но в 2026-м он только создает хаос и разрушает стабильность. Педагог также предложила альтернативное решение.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение перевести учебные заведения на дистанционный формат или каникулы. Причиной таких мер является резкое похолодание. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация — местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

новости Киева школы образование
