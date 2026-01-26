Учительница назвала самый неудачный формат обучения в 2026 году: что известно

Украинская учительница Людмила Булыгина раскритиковала формат обучения в школах Киева и предложила альтернативу.

https://glavred.info/osvita/uchitelnica-nazvala-samyy-neudachnyy-format-obucheniya-v-2026-godu-chto-izvestno-10735604.html Ссылка скопирована

Украинская учительница назвала худший формат обучения в 2026 году/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Педагог Людмила Булыгина назвала смешанное обучение в школах Киева самым неудачным форматом

В 2026 году оно создает хаос и разрушает стабильность, вместо эффективности

Она предлагает асинхронное обучение с живой поддержкой как лучшую альтернативу

Украинская преподавательница Людмила Булыгина назвала смешанное обучение в школах Киева самым неудачным форматом.

Она напомнила, что в 2022 году такой подход был вынужденным и логичным, но в 2026-м он только создает хаос и разрушает стабильность. Об этом преподавательница написала на своей странице в социальной сети Facebook, предложив альтернативное решение.

видео дня

По ее словам, учитель не может одновременно качественно работать с классом и уделять внимание онлайн-ученикам, постоянно разрываясь между двумя форматами.

"Онлайн-трансляция урока одновременно с очным обучением - это решение, которое не добавляет стабильности, а наоборот ее разрушает. Это не эффективно. И это не современно", - подчеркнула педагог.

В качестве альтернативы она предлагает асинхронное обучение с живой поддержкой. Дети, которые приходят в школу, должны работать в тех же условиях, что и те, кто остался дома. То есть обе группы детей занимаются по готовым материалам, смотрят короткие записанные видео, выполняют задания на проверенных платформах.

Учитель в классе при этом помогает, объясняет сложные моменты и отвечает на вопросы тем детям, которые в классе. То есть он работает с детьми, а не с трансляцией, но при этом может следить за чатом онлайн учеников и отвечать на их вопросы.

Людмила Булыгина / Фото: скриншот

По мнению Булыгиной, такой формат обеспечит равные условия для всех детей, уменьшит хаос и вернет ощущение стабильности, а главное - позволит учителю оставаться учителем, а не оператором трансляции.

Обучение в школах - последние новости

Как сообщал Главред, Кабинет Министров принял решение перевести учебные заведения на дистанционный формат или каникулы. Причиной таких мер является резкое похолодание. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, пресс-секретарь КМГА Екатерина Поп заявила, что в Киеве все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования переведут в режим дистанционного обучения. По школам вопрос еще рассматривается, поскольку возможно либо дистанционное обучение, либо продление каникул до 1 февраля.

Читайте также:

О персоне: Людмила Булыгина Людмила Булыгина — украинский педагог, инженер Физико-технического института КПИ им. Игоря Сикорского. Она возглавляет секцию "Кибербезопасность" в Киевской Малой академии наук и является лауреатом престижной премии Global Teacher Prize Ukraine.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред