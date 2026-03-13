Укр
  3. Жизнь

Как избавиться от плесени на стенах: это можно сделать без ремонта

Марина Иваненко
13 марта 2026, 13:46
Темные пятна в углах и за мебелью свидетельствуют о грибке. Причины появления плесени, рецепт натурального раствора и советы по профилактике влажности в доме.
Как избавиться от плесени в доме?
Как избавиться от плесени в доме? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему появляется грибок
  • Как избавиться от плесени на стенах

Плесень на стенах — это не просто грязь, а грибок, который постоянно выбрасывает в воздух микроскопические споры. Если вы заметили темные пятна в углах, за мебелью или на подоконниках, действовать нужно быстро. Постоянное дыхание таким воздухом часто приводит к кашлю, заложенности носа и усталости. Вместо агрессивной химии с хлором можно использовать безопасный раствор, ингредиенты для которого есть почти в каждом доме. Главред расскажет более подробно.

Почему появляется грибок

Как рассказывают на канале "Секреты урожая", главная причина появления плесени - чрезмерная влажность и отсутствие циркуляции воздуха. Это часто случается зимой, когда на холодных стенах оседает конденсат.

видео дня

Распространенной ошибкой является сушка влажного белья на батареях в комнате: вода испаряется и создает эффект парника. Также грибок часто растет за большими шкафами, которые стоят вплотную к внешним стенам. Поскольку там нет движения воздуха, стена остается влажной и становится идеальным местом для размножения грибка.

Как приготовить безопасный антисептик

Для приготовления эффективного средства вам понадобятся три простых компонента: Горячая вода (200 мл): она нужна для того, чтобы эфирное масло лучше смешалось с жидкостью. Столовый уксус 9% (100 мл): кислота проникает глубоко в стену и уничтожает корни грибницы.Эфирное масло чайного дерева (1 чайная ложка): это сильный природный антисептик, который продается в любой аптеке. Оно не только убивает грибок, но и оставляет защитный слой, который мешает плесени появиться снова.

Смешайте все ингредиенты и дайте раствору постоять час-два. Перед использованием обязательно взболтайте бутылку.

Видео о том, как избавиться от плесени, можно посмотреть здесь:

Как правильно обрабатывать стены

Перед работой лучше надеть маску, чтобы не вдыхать споры, которые будут разлетаться во время очистки.

Налейте раствор в пульверизатор и хорошо опрыскайте участок, пораженный грибком. Важно обрабатывать не только сами пятна, но и территорию вокруг них (примерно на 20 см в стороны), поскольку грибок может быть невидимым на начальной стадии. Оставьте средство на стене на 20-30 минут. За это время уксус и масло уничтожат грибницу. После этого возьмите жесткую щетку или тряпку и тщательно вытрите налет. Если грибок въелся очень глубоко, процедуру можно повторить несколько раз, поскольку это средство не портит цвет обоев и не разрушает краску.

Профилактика и полезные привычки

Чтобы плесень не вернулась, нужно всегда держать влажность под контролем. Самый простой способ — это регулярное проветривание. Открывайте окна настежь на 5–10 минут несколько раз в день. Это заменит влажный воздух на более сухой уличный, при этом стены не успеют остыть.

Также полезно оставлять зазор 5–10 см между мебелью и стенами, чтобы там мог циркулировать воздух. Если в комнате постоянно сыро, можно расставить миски с обычной поваренной солью — она хорошо впитывает влагу из воздуха. Когда соль станет влажной или твердой, ее можно подсушить в духовке и использовать повторно. И не стоит забывать проверять вентиляционные решетки на кухне и в ванной: если вытяжка забита пылью, влага просто не сможет выходить из дома.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, помогающих огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

