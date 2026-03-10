Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

Российская армия пытается брать под контроль новые приграничные населенные пункты в Сумской области.

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях

Россия пытается создать "буферную зону" у границы

Михаил Драпатый объяснил тактику оккупантов

Российские войска активизировали действия в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Основная цель таких операций - создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

По его словам, российская армия пытается брать под контроль новые приграничные населенные пункты в Сумской области, в том числе на тех участках, где активной линии фронта фактически нет. Подобные действия он назвал тактическими отвлекающими маневрами.

Драпатый отметил, что эти операции нельзя рассматривать как отдельный или второстепенный фронт. Каждая российская группировка выполняет собственные задачи.

"Группировка "Север", которая действует напротив наших сил в Сумской и Харьковской областях, ставит перед собой задачу создания буферной зоны, или, как они сами говорят, "зоны влияния"", - пояснил командующий.

По его данным, сейчас существует около 12 направлений, где российские подразделения могут пытаться расширить зону контроля. В таких операциях задействуются силы от штурмовой роты до батальона.

В частности, речь идет о Краснопольском, Великописаревском и Золочевском направлениях, где противник продолжает предпринимать попытки продвижения.

Цели контрнаступления ВСУ

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, сдерживая попытки российских войск продвинуться в направлении Днепропетровской области.

По его словам, ситуация на Александровском направлении, которое находится фактически на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, остается сложной, однако украинские военные уничтожают противника и не позволяют ему двигаться в сторону Днепропетровщины и населенного пункта Покровское.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Кроме того, на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Напомним, что Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте. Уже удалось восстановить контроль над некоторыми территориями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кто такой Михаил Драпатый? Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

