"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

Юлия Верба рассказала про опасный инцидент, в который попала ее дочь.

https://glavred.info/starnews/naplakalas-v-bolnice-doch-yulii-verby-serezno-postradala-10747628.html Ссылка скопирована

Юлия Верба - дочь Роза / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Верба

Вы узнаете:

Дочь Юлии Вербы получила травму

Как отреагировала блогерша

Известная украинская блогерша Юлия Верба поделилась с подписчиками в Instagram новостью о травме дочери. Маленькая Роза ударилась головой, чем сильно напугала звездную маму.

Инцидент произошел во время прогулки с ребенком. Годовалая Роза упала с карусели и травмировала голову — на лбу и носу девочки появились ссадины. Юлия не стала преуменьшать серьезность возможных последствий и сразу помчалась с ребенком в больницу делать рентген. Исследование показало, что блогерша была права — в носу Розы обнаружили трещину.

видео дня

Травма дочери Юлии Вербы / фото: instagram.com, Юлия Верба

"Я едва сердце не вырвала из себя... Розочка упала с карусели. Есть трещина в носу... Но врачи сказали, что все хорошо, само должно зажить", — поделилась Верба.

Партнер Юлии поделился в соцсетях фотографией блогера с дочерью на руках, на которой видно ее состояние. Девушка много плакала из-за волнения. Верба призналась, что ей было невыносимо смотреть на страдания ребенка.

Дочка Вербы после инцидента / фото: instagram.com, Юлия Верба

"Юля наплакалась в больнице, Роза в шоке", — написал Константин.

"Мне так плохо на душе не было никогда в жизни", — ответила блогерша.

Юлия Верба с дочкой после больницы / фото: instagram.com, Юлия Верба

Юлия Верба - личная жизнь

Юлия Верба обручена с Константином Золотухиным. В сентябре 2024 года у пары родилась дочь Роза. Своего избранника блогерша долго скрывала под прозвищем "Призрак", а сейчас активно делится кадрами их совместной семейной жизни.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что MamaRika наконец-то вернулась в Украину после вынужденного пребывания в Дубае, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Певица поделилась трогательными кадрами воссоединения с семьей.

Также Екатерина Репяхова откровенно высказалась об экс-супругах Виктора Павлика, ответив на сравнения подписчиков в соцсетях. Блогер поделилась собственным опытом общения с бывшими женами артиста и неожиданно согласилась с комплиментами в адрес избранниц певца.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юлия Верба Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса. Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы. Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред