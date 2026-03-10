"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

Вы узнаете:
Известная украинская блогерша Юлия Верба поделилась с подписчиками в Instagram новостью о травме дочери. Маленькая Роза ударилась головой, чем сильно напугала звездную маму.
Инцидент произошел во время прогулки с ребенком. Годовалая Роза упала с карусели и травмировала голову — на лбу и носу девочки появились ссадины. Юлия не стала преуменьшать серьезность возможных последствий и сразу помчалась с ребенком в больницу делать рентген. Исследование показало, что блогерша была права — в носу Розы обнаружили трещину.
"Я едва сердце не вырвала из себя... Розочка упала с карусели. Есть трещина в носу... Но врачи сказали, что все хорошо, само должно зажить", — поделилась Верба.
Партнер Юлии поделился в соцсетях фотографией блогера с дочерью на руках, на которой видно ее состояние. Девушка много плакала из-за волнения. Верба призналась, что ей было невыносимо смотреть на страдания ребенка.
"Юля наплакалась в больнице, Роза в шоке", — написал Константин.
"Мне так плохо на душе не было никогда в жизни", — ответила блогерша.
Юлия Верба - личная жизнь
Юлия Верба обручена с Константином Золотухиным. В сентябре 2024 года у пары родилась дочь Роза. Своего избранника блогерша долго скрывала под прозвищем "Призрак", а сейчас активно делится кадрами их совместной семейной жизни.
О персоне: Юлия Верба
Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса.
Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы.
Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".
