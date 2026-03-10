Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

Модель из Великобритании, прославившаяся самыми большими губами, удалила часть филлеров и впервые за десять лет показала более естественную внешность.

https://glavred.info/life/perestali-uznavat-model-s-samymi-bolshimi-gubami-izmenila-vneshnost-10747637.html Ссылка скопирована

София Липс, снова оказалась в центре внимания после решения изменить внешность / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

Что подтолкнуло модель изменить свою внешность

Что произошло после удаления филлеров

Как изменилась жизнь модели после процедуры

Жительница Манчестера (Великобритания), известная в интернете как София Липс, снова оказалась в центре внимания после неожиданного решения изменить свою внешность.

28-летняя модель, прославившаяся экстремально увеличенными губами, удалила часть филлеров и впервые за десятилетие показала более естественное лицо. Об этом пишет Mirror.

видео дня

За годы трансформаций София потратила более 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно 29,3 млн гривен) на пластические операции и косметические процедуры. Ее необычная внешность не раз становилась темой обсуждений и заголовков, однако сама девушка утверждает, что изменения приносили ей популярность и доход.

Неожиданное решение после десятков процедур

По словам Софии, она решила растворить филлеры в щеках и челюсти, чтобы вернуть более естественные черты лица. После процедуры изменения оказались настолько заметными, что смартфон перестал распознавать ее лицо.

"Мне даже пришлось изменить Face ID на телефоне, потому что он больше не узнавал меня", - призналась она.

София потратила более 500 тысяч фунтов стерлингов на пластические операции / Фото: Jam Press

София также рассказала, что процедура оказалась непростой. Несколько недель у нее сохранялись синяки под глазами, но несмотря на это, она считает, что более мягкие черты лица выглядят "милее и ровнее".

Естественный вид оказался непривычным

Хотя модель избавилась от части филлеров, ее губы по-прежнему остаются очень большими. По словам Софии, из-за этого ей сложно пить без соломинки, а губы требуют постоянного ухода.

Британка утверждает, что использует огромное количество вазелина для ухода за губами и часто избегает еды и напитков на публике, потому что люди фотографируют ее.

Опасный опыт заставил задуматься

Ранее София пережила серьезные осложнения после операции по увеличению груди, сделанной за границей. После процедуры у нее начались проблемы со здоровьем, и этот опыт заставил ее задуматься о внешности.

Тем не менее модель не исключает новых косметических коррекций в будущем. Девушка отмечает, что привыкла к вниманию и считает, что ее необычный образ стал частью ее карьеры.

Ранее Главред писал о том, что женщина заявила, что "стареет в обратную сторону". Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Также сообщалось о том, что 93-летняя женщина раскрыла свою формулу долголетия. Пожилая американка рассказала о ежедневных привычках, которые помогают ей сохранять энергию и радость.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред