Пластическая операция закончилась трагедией: в Киеве будут судить горе-хирурга

Алексей Тесля
15 января 2026, 14:22
Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
В Киеве пациентка умерла на столе у пластического хирурга / Коллаж: Главред, фото: Facebook/kyiv.gp.gov.ua

Главное:

  • В Киеве пациентка умерла на столе у пластического хирурга
  • Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение против 50-летнего пластического хирурга, который проводил операцию по имплантации ягодиц 28-летней пациентке в Киеве, во время которой она скончалась.

Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациентки, сообщает киевская городская прокуратура.

Отмечается, что пациентка умерла во время пластической операции по имплантации ягодиц в августе 2023 года, которую ей провели в тот же день, когда она обратилась в одну из частных клиник на Подоле.

Во время операции у пациентки внезапно упало давление и остановилось сердце, и, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти ее не удалось.

"Проведенной комплексной экспертизой установлено, что во время операции использовали раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применен раствор лонгокаина в дозировке, значительно превышающей допустимую дозу. Это, а также другие нарушения протоколов оказания медицинской помощи и стали причиной смерти пациентки", - говорится в сообщении.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.

Врачей обвинили в смерти ребенка: детали скандала

В Черкасской областной детской больнице скончалась двухлетняя девочка из-за тяжёлых осложнений ангины. Родители ребёнка утверждают, что трагедия стала следствием врачебной ошибки в Каменке, где медики изначально поставили неверный диагноз и начали лечение. В свою очередь представители медицинских учреждений заявляют, что не считают себя ответственными за случившееся.

Ранее сообщалось о том, что врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию. Травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство является сложным и его работа требует дополнительной платы.

Как писал Главред, ранее в Киеве возник резонансный инцидент с раненым военным: 20-летнему защитнику, который потерял все конечности во время боев на Харьковщине, отказали в выдаче банковской карты для получения государственных выплат.

Об источнике: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева прокуратура пластическая операция
Обломки дрона упали на жилой дом: что известно об утренней атаке на Киев

