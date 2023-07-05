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В Черкассах от пневмонии умерла 2-летняя Аня, а лечили ее от ОРВИ: мама обвиняет врачей

Анна Ярославская
5 июля 2023, 09:59 обновлено 5 июля, 10:07
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Мама девочки говорит, что педиатр поставила неверный диагноз. Когда малышка стала получать нужное лечение, было поздно.
Врач, 2-летняя Аня
2-летняя Аня умерла от ангинной интоксикации, а лечили ее от ОРВИ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.comТ ТСН

В Черкасской областной детской больнице умерла двухлетняя девочка от ангинной интоксикации. Родители маленькой Ани обвиняют в смерти ребенка врачей из города Каменка, которые поставили другой диагноз и первыми оказывали помощь. В медучреждениях свою вину отрицают.

Девочка заболела в начале июня. У ребенка держалась высокая температура, было красное горло, она отказывалась есть и постоянно спала. Педиатр Центра первичной медико-санитарной помощи в Каменце поставила диагноз - острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

"Врач сказала, что это какой-то непонятный вирус и нужно несколько дней просто промывать носик и сбивать температуру. На вопрос, что ребенок уже третий день ничего не хочет есть и постоянно спит, она ответила, что это в пределах нормы. И отправила нас домой. Мы приехали и все выполняли по наставлениям врача", – рассказала ТСН мама Ани Вера Шкаруба.

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Вечером на следующий день ребенку стало хуже – малышке было тяжело дышать, поэтому мама вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в Каменскую многопрофильную больницу.

"Фельдшер ребенка осмотрела, сказала, что слышит ужасные хрипы. Привезли нас в больницу, там осмотрела дежурная врач и сказала, что в легких ничего не слышит. Провели нас в палату и сказали ждать до утра. Ночью у ребенка поднимается температура. Я бегу к медсестре, она сбивает температуру. Видит, что ребенок тяжело дышит, колет препарат для облегчения дыхания и уходит. Где-то примерно в три-пять часов ребенку становится хуже, я снова вызываю медсестру и прошу, чтобы позвала дежурного врача. Медсестра при мне звонит ей, на что она отвечает, чтобы сделали ингаляцию и ждали, к восьми утра придет другой врач", – рассказала женщина.

Когда утром ребенка осмотрела врач, то заявила, что у Ани - пневмония. Маму с ребенком сразу отправили в Черкасскую областную детскую больницу. Через девять дней девочка умерла.

"В Черкассах оказалось, что это пневмония плюс ангина. Ребёнка быстро осмотрели, сделали все анализы, рентген. Хочу напомнить, что в Каменской больнице ничего не сделали. Черкасская больница предоставила должное лечение, но потому что ребенок все это время пробыл без нужного лечения и кислорода… уже было поздно. Пошло заражение всех органов", – рассказала мама Ани.

Что говорят врачи

Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи в Каменке Светлана Нимченко рассказала, что мама с ребенком обратились к ним утром 9 июня. Девочку не смогла осмотреть врач, у которого они задекларированы, потому что была в отпуске.

"Болел к тому времени ребенок пятые сутки. На момент осмотра ребенок капризничает, беспокойный, не дается, чтобы его посмотрели. Поскольку она беспокойна, вращалась, кричала, то, безусловно, это я как врач говорю, признаки дыхательной недостаточности отсутствуют. Это говорит о том, что никакой пневмонии в тот момент не могло быть", – заявила главный врач.

По словам Нимченко, маме предоставили рекомендации согласно протоколу, педиатр оценила состояние ребенка как ОРВИ. Главный врач утверждает, что мама беспокоилась из-за высокой температуры девочки, поэтому ей предложили положить ребенка в стационар.

Главный врач говорит, что, согласно протоколу, педиатр не должна была назначать антибиотики, ведь диагноз был ОРВИ, а не пневмония.

"И она не слышала. Мы же знаем, что у детей пневмонию можно и не услышать. И один раз она видела этого ребенка, который был активным", – сказала Нимченко.

Главный врач Каменской многопрофильной больницы Константин Тамко рассказал, что ребенок поступил к ним вечером 10 июня. По его словам, девочку осматривал дежурный врач-анестезиолог.

"При осмотре температура 38, состояние ребенка средней тяжести, он был госпитализирован. В пять часов утра состояние ухудшилось. Врач стационара находилась в отъезде в Киевской области, у родственников, это выходной день был. Ей позвонили, в половине восьмого она уже была на рабочем месте. Осмотрела ребенка и приняла решение, что ребенка нужно госпитализировать в Черкасскую областную детскую больницу", – говорит Тамко.

11 июня девочку уже транспортировали в приемное отделение в Черкассах.

"Все. Ребенок находился у нас в пределах 10 часов… Что было в Центре ПМСП до того, у семейных врачей, педиатров, я не хочу говорить", – сказал Тамко.

Он утверждает, что в стационаре дежурный врач провел консультацию с педиатром, а ребенку было назначено лечение, в том числе антибактериальную терапию.

Что говорят в полиции

Родители двухлетней Анны обвиняют в смерти дочери врачей в городе Каменец. Мама написала заявление в полицию.

Спикер Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Наталья Ткачук сказала, что заявление правоохранители зарегистрировали. Сейчас прорабатываются материалы по делу.

Как сообщал Главред, в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы разгорелся скандал. Родители обвиняют медиков в смерти двухлетнего Давида. Они говорят, что врачи несвоевременно оказали помощь ребенку.

В частном роддоме в Киеве произошла трагедия - погибла новорожденная девочка. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение, и младенец задохнулся.

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