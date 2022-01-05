Дикие боли после капельниц: в Запорожье родители обвинили врачей в смерти своего 2-летнего сына

Родители считают врачей виновными в смерти их маленького сына / скриншот

В реанимации Запорожской областной клинической детской больницы разгорелся скандал. Родители обвиняют медиков в смерти двухлетнего Давида. Они говорят, что врачи несвоевременно оказали помощь ребенку.

Давид попал в больницу еще 24 декабря с диагнозом "обструктивный бронхит". Малыша лечили, он был активным и шел на поправку. Но 30 декабря состояние мальчика резко ухудшилось. По словам родных, мальчику стало плохо из-за капельниц, передает телеканал Z.

"Когда препарат откапали, в 13-14 часов ребенок проснулся с дикими болями, уже в 17.00 ему было плохо", — рассказала мать малыша.

Мама и тетя Давида, которая в тот день также была в больнице, утверждают, что врача они ждали около получаса. Потом мальчика доставили в реанимацию, через несколько часов он умер. Родные считают, что в смерти ребенка виновны медики.

"Неоказание первой помощи, халатное отношение. Когда мы просили о помощи, все мамы слышали, как я выбегала. В то же время никого из врачей не было рядом. Я выбегала неоднократно, все мамы из боксов слышали, что я кричала, чтобы быстро позвали врача", – рассказала тетя погибшего Давида.

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Причину смерти ребенка в больнице пока не комментируют. Проводится экспертиза.

Руководитель Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко говорит, что в день трагедии в реанимации был настоящий беспорядок. В отделении интенсивной терапии находился не только погибший Давид, но и еще четверо детей.

"Люди, сопровождавшие родителей, ворвались в реанимацию. Избили двух медбратов, запугали персонал. Работа реанимации была остановлена. Весь медицинский персонал закрылся и боялся тех людей, которые бегали по больнице и искали врача для того, чтобы над ней расправиться. На второй день была избита лифтерша", – рассказал Борзенко.

Медики подали встречное заявление в полицию против родителей. Также правоохранители проводят еще одно уголовное производство по статье "Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих обязанностей".

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Как сообщал Главред, с 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы. Под закрытие подпадут те отделения, в которых рождается менее 150 малышей в год. Так Национальная служба здоровья пытается повлиять на смертность младенцев в Украине. Чиновники считают, что если родов мало, врачи теряют необходимую практику. За прошлый год в Украине умерли 1469 новорожденных.

Напомним, в частном роддоме в Киеве произошла трагедия - погибла новорожденная девочка. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение, и младенец задохнулся.

Медику уже сообщили о подозрении. Женщина, которая потеряла ребенка, заявила об издевательствах над ней и малышкой в заведении.

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