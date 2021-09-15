Скандал из-за бирок для младенцев в роддоме на Волины: в руководстве больницы отреагировали

Директор Нововолынской больницы удивился негативной реакции общественности / коллаж Главред

В акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской больницы обновили бирки для новорожденных детей, которые стали объектом активного обсуждения в соцсетях.

На днях в Сети обратили внимание, что каждому новорожденному вручали "оригинальную" бирочку, на которой кроме имени, веса, роста и даты рождения малыша были характерные для одежды значки.

В Сети не оценили "креатив" нововолынского роддома / facebook.com/novovolynskhospital

Директор Нововолынской больницы Олег Шипелык удивился негативной реакции общественности, поскольку идею заранее согласовал с родителями, которым она понравилась.

Из-за вызванного резонанса в больнице все-таки приняли решение изменить дизайн бирок, чтобы никого не обидеть. В новой версии убрали значки, как на бирках одежды, которые так возмутили пользователей Сети.

Новый дизайн/ bbc.com

Ранее мы рассказывали, что в селах Рокитновского района Ровенской области есть женщины, которые проводят в декретном отпуске 30 лет, и там никого не удивляет семья, в которой более 10 детей. Населенный пункт считают рекордсменом по рождаемости. Только в селе Глинном более 600 многодетных семей.