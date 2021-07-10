Десять детей – это норма: женщины в селах Ровенской области проводят в декрете по 30 лет

В селах Ровенской области женщины сидят в декрете по 30 лет / скриншот из видео ТСН

Некоторые украинки сидят в декрете десятки лет. В частности, в селах Рокитновского района Ровенской области есть женщины, которые проводят в декретном отпуске 30 лет, и там никого не удивляет семья, в которой более 10 детей.

Как сообщает ТСН, Рокитновский район считают рекордсменом по рождаемости. Только в селе Глинном более 600 многодетных семей. Здесь диковинкой скорее являются семьи, в которых менее трех детей. Староста села Николай Ковалевич рассказывает, что его родители имели 15 детей, а он — "только" девять.

По словам заведующей местным роддомом Людмилы Коцюрубской, слово семья для рокитнивчан это даже не "7-я", а все десять и даже рекордных девятнадцать детей.

Мама-рекордсменка Светлана Ковалевич, у которой 19 детей, в декрете вот уже 30 лет. Почти столько же ее старшему сыну. Практически ежемесячно в этой семье праздник — отмечают дни рождения детей, каждое из которых Светлана помнит безошибочно.

"Даже знаю, в какой день родила каждого, и в котором часу знаю. Всех до единого", — поделилась воспоминаниями многодетная мать.

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Кроме 19-детей, у Светланы уже столько же внуков, но, по здешним меркам, это еще немного.

Супруги Петр и Антонина долго подсчитывали всех своих внуков, пока не насчитали семьдесят. Говорят, что собрать такую большую семью за праздничным столом было бы непросто, потому что просто не хватит места в доме. Но чем больше семья — тем больше счастья, говорят они.

Подробнее о многодетных семьях в Ровенской области смотрите в сюжете ТСН:

Напомним, ранее в Индии умер 76-летний Зиона Чана, которого называли главой крупнейшей в мире семьи – у него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков.