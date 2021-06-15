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У него было 38 жен и 89 детей: в Индии скончался глава самой большой в мире семьи

15 июня 2021, 08:56

Семья Зиона Чаны принадлежит к христианской секте, которая насчитывает около 2000 последователей

Зиона Чана - отец 89 детей / Reuters

В Индии в больнице штата Мизорам в воскресенье, 13 июня, умер 76-летний Зиона Чана, которого называют главой крупнейшей в мире семьи – у него было 38 жен. Известно, что он страдал диабетом и гипертонической болезнью. Состояние его здоровья в последнее время резко ухудшилось.

Как сообщает ВВС-Украина, огромная семья Зиона Чаны принадлежит к христианской секте, которая насчитывает около 2000 последователей. Ее основателем в 1942 году был его дедушка.

Все члены этой секты, в которой разрешено многоженство, живут возле дома Чаны в поселке Бактаунг Тлангнуам — в 55 км от города Аиджал, столицы штата Мизорам.

Этот четырехэтажный дом известен под названием "Chuuar Than Run" (Дом нового поколения) имеет 100 комнат и является главной туристической достопримечательностью штата.

Известно, что Чана родился в 1945 году. Когда ему было 17 лет он познакомился со своей старшей женой. За время своего многоженства Зиона Чана стал мужем для 38 жен, у него родилось 89 детей и 36 внуков.

В Индии скончался глава самой большой в мире семьи - Зиона Чана / Reuters

Ранее сообщалось, старейший мужчина в мире, британец Боб Уейтон, который пережил множество вошедших в мировую историю событий, скончался в возрасте 112 лет. Он умер от рака.

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