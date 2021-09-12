"50% - отец, ребенок - вещь, коробит от бирки": в Сети обсуждают "креатив" нововолынского роддома

В Сети обсуждают "креатив" нововолынского роддома / facebook.com/novovolynskhospital

В акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской больницы обновили бирки для новорожденных детей, которые стали объектом активного обсуждения в соцсетях.

Дело в том, что теперь каждому новорожденному, который появится на свет в нововолынском роддоме, будут вручать новую "оригинальную" бирочку. Такую информацию обнародовали на официальной странице медучреждения в фейсбуке.

На именной карточке будут указывать первые личные данные ребенка: имя, вес, рост и дату рождения.

"Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!", - отмечается в сообщении.

Отметим, в соцсетях идея не на шутку разозлила украинцев.

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В Сети обсуждают "креатив" нововолынского роддома / facebook.com/novovolynskhospital

"Уроды, кто придумал. Бирки моих детей из медицинской клеенки на бинтиках, уже более 30 лет хранятся и приносят приятные воспоминания. Было просто и без всяких заморочек", - пишет Наталья Бакович Рыжова.

"А якщо тата немає? Так буває .. Оце зроблено з любов'ю, це ницість", - высказалась Оксана Марчук.

"Коробит от бирки. Отвратительно!", - пишет Лена Гор.

"По сравнению с куском пеленки, так значительно лучше. Но да, не учтены особенности появления, не у всех папа и с любовью", - высказала мнение Елена Зиновьева.

"Рождение сравнили с лейбой от одежды....видимо кто это придумал, считает, что ребёнок - это вещь", - обратила внимание Светлана Абдураманова.

"С учётом разных семейных историй ( наличие/отсутствие мамы/папы, суррогатное материнство) такой "креатив" неуместен, конечно. При желании такие "приколы" можно использовать при поздравлении с новорожденным. А в роддоме лучше использовать нейтральные бирочки", - высказалась Катерина Высоцкая.

"Жесть. Кроме знаков - они подумали о том, какому количеству женщин будет больно читать вот это "50% тато", при том, что папа давно исчез вдали?", - пишет Ольга Левченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в родильное отделение на улице имени Рапопорта во Львове подбросили новорожденную девочку. Как рассказали в больнице, девочку подбросили к воротам въезда в родильное отделение. Охранник, услышав плач, увидел ребенка и сразу принес его в приемное отделение родильного. Девочка была завернута в полотенце.