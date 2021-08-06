В Одесской области горе-мать оставила в роддоме второго ребенка

Первого ребенка горе-матери уже усыновили / Telegram

Вопиющий случай в Одесской области. Там 22-летняя мать оставила уже второго ребенка в родильном отделении, как только малыш появился на свет. Инцидент произошел в Белгород-Днестровском.

Как пишут местные СМИ, женщина лично написала соответствующее заявление.

"Она написала необходимое заявление при выписке из роддома и уехала со спокойной душой", - указано в сообщении.

Это вторые роды на счету 22-летней горе-матери. И уже второй раз она именно таким образом поступает с родными кровинушками.

Первенца одесситка родила два года назад. К счастью, малыш уже прошел процедуру усыновления.

Напомним, ранее в том же Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей для того, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения в компании. Она объяснила свой поступок тем, что не может работать пока у нее на руках родной ребенок.

Также ранее жительница Новоград-Волынского района Житомирской области оставила на неделю без присмотра четверых несовершеннолетних детей. Горе-мать разыскали правоохранители, так как к ним обратилась 14-летняя дочь пропавшей женщины, и заявила, что мать ушла из дома, оставив ее и еще трех младших сестер самих.