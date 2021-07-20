Бросила на неделю четырех детей и пошла развлекаться: в Житомирской области нашли горе-мать / zt.npu.gov.ua

Жительница Новоград-Волынского района Житомирской области оставила на неделю без присмотра четверых несовершеннолетних детей. Горе-мать разыскали правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области, к правоохранителям обратилась 14-летняя дочь пропавшей женщины, и заявила, что мать ушла из дома, оставив ее и еще трех младших сестер самих.

Выяснилось, что 38-летняя мать девочки уже давно известна правоохранителям, она состоит на учете социальных служб, и только в этом году ювенальные инспекторы имели два десятка поводов по недосмотру за детьми. Горе-мать уже неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама развлекалась в разных компаниях.

Последний раз мать оставила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям. 14-летняя девочка сама ухаживала за младшими сестрами и заботилась об их питании.

"Полицейские вместе с социальными работниками разыскали женщину в соседнем районе. На момент встречи она находилась в нетрезвом состоянии. Сейчас ее вернули домой и обязали заботиться о детях. В то же время социальные службы приняли семью в сопровождении, а полицейские вдруг подняли вопрос о лишении ее родительских прав", — отметили в полиции.

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