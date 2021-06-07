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В Тернополе горе-мать завязала пакеты на голову своим малышам и душила их

7 июня 2021, 21:39
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По данным полиции, инцидент произошел 5 июня. В милицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседка вероятно душит своих малолетних детей.

дети, насилие
Мать хотела убить собственных детей / pixabay

В Тернополе горе-мать намеревалась убить двух детей. Увидев это, соседка вызвала полицию и медиков, пишет Нацполиция области.

По данным полиции, инцидент произошел 5 июня. В милицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседка вероятно душит своих малолетних детей.

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. На тот момент 4-летняя девочка лежала без сознания с пакетом на голове. Ребенка реанимировали и госпитализировали в областную больницу.

Генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус в Facebook уточнил, что инцидент произошел в 8:29 на улице Киевской. Он отметил, что в обоих детей обнаружили травмы.

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"К травмированным мальчику и девочке скорую и полицию вызвали соседи. С закрытыми черепно-мозговыми травмами обеих потерпевших, после оказанной медицинской помощи, было госпитализировано в областную детскую больницу", - сообщил Михаил Джус.

В полиции же добавили, что 5-летнего мальчика впоследствии забрала бабушка. Жизни девочки ничего не угрожает.

Мать детей доставили в специализированное медицинское учреждение. Женщине инкриминируют ст.15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее Главред писал о том, что в Николаеве банда подростков избивает и унижает девочек, которых предварительно вызывают на разборки. Своих жертв малолетние подростки выбирают из числа тех, кто младше и слабее и не сможет дать отпор.

Кроме того, в николаевской школе №56 разгорелся скандал вокруг сбора денег родительским комитетом для поздравления учеников. В школе ребенку устроили буллинг после отказа родителей платить "поборы".

Тернопольская область новости Украины
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