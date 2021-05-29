Мать ушла предаваться блуду за деньги: в Черкассах ребенок едва не загубил себя сам в квартире / Нацполиция

Жительница Черкасс оставила без присмотра в квартире маленького ребенка, а сама удалилась оказывать интимные услуги за деньги. Пока матери не было, 4-летний мальчик едва не выпал из окна многоэтажки на улице Максима Зализняка.

Как сообщили в Нацполиции Черкасской области, очевидцы заметили, что ребенок из окна четвертого этажа бросает игрушки. Также мальчик наклонился и едва не выпал. Люди просили ребенка зайти в квартиру, однако он не реагировал. Тогда прохожие вызвали правоохранителей.

Копы установили, что ребенок находился в квартире сам. Его 28-летняя мать пришла через час и вела себя очень подозрительное. При осмотре у женщины нашли наркотики.

Горе-мать призналась, что часто оставляет ребенка наедине, поскольку зарабатывает на жизнь тем, что предоставляет интимные услуги за деньги.

Полиция изъяла мальчика у этой женщины. Его доставили в Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей "Теплый дом". Медики установили, что у ребенка болезненное состояние.

Полицейские составили на женщину административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

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Ранее трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.