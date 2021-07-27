На Одесчине женщина прогуляла с подругой деньги по кредиту и отдала кроху-сына в соцслужбу

Тот самый мальчик / Facebook / Дина Базиленко

В Белгород-Днестровском (Одесская область) женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей – для того, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения в компании. Об этом в соцсети Facebook написала сотрудница службы Дина Базиленко.

"У меня долги, мне надо рассчитаться, а с ребенком я не могу работать, он мешает", — пояснила мать причины своего поступка.

Выяснилось, что женщина взяла кредит, чтобы погулять с подружкой. В службе по делам детей предупредили ее, что пособия на ребенка от государства она не будет получать, если отказывается от ребенка.

"И здесь самое абсурдное: моментально эта горе-мать меняет свое мнение и уже передумывает оставлять ребенка", — написала Базиленко.

Тем не менее, после недолгих раздумий, женщина все-таки решила оставить малыша на попечение сотрудниц службы.

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"Нужно просто отменить деньги за рождаемость, и тогда будет меньше брошенных детей", "Ну как так? Даже животные так не поступают. Как ей вообще спится. Ангелочек все будет хорошо", "Настоящие матери своих не бросают. А если бросила - значит не мать", - написали гневные комментарии пользователи Facebook.

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Напомним, ранее сообщалось, что жительница Новоград-Волынского района Житомирской области оставила на неделю без присмотра четверых несовершеннолетних детей.

Полицейские вместе с социальными работниками разыскали женщину в соседнем районе. На момент встречи она находилась в нетрезвом состоянии. Сейчас ее вернули домой и обязали заботиться о детях.