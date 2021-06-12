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Во Львове выстроилась большая очередь за малышом, которого бросила горе-мать

12 июня 2021, 21:59
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Мальчику было всего 5 дней от роду. Малыш был очень опрятным и ухоженным. В больнице его назвали Юрчиком.

Во Львове малышу ищут новую семью / ТСН

Малыш, которого его мать оставила в "окне жизни" во Львове, скоро может получить новых родителей - его хотят усыновить немало супружеских пар.

Сейчас маленький Александр-Юрий находится в доме ребенка и на учете в Службе по делам детей, а когда мальчику предоставят соответствующий статус, тогда и начнется процедура усыновления, пишет Тvoemisto.tv.

Поскольку ребенок маленького возраста, то шанс получить новую семью у него может появиться совсем скоро. В районе, где находится малыш, на учете стоит около 18 супружеских пар, которые хотят усыновить ребенка. Поэтому им поочередно представят Александра-Юрия.

"После прохождения всех процедур, получение решения суда и завершения сроков апелляции, ребенок может идти в семью", - рассказал начальник службы по делам детей Львовской ОГА Владимир Лис.

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Всего на сегодня во Львовской области есть 99 супружеских пар, ожидающих ребенка. А детей, подлежащих усыновлению, почти 400, но большинство из них находятся под опекой, в приемных семьях, детских домах семейного типа. Детей, находящихся вне семьи - более 100. В основном это дети старшего возраста и дети с инвалидностью.

Напомним, малыша, который ожидает усыновления 9 мая оставили в "окне жизни" Львовской городской детской больницы. Мать ребенка также оставила записку с извинением, что бросила сына, и просьбой найти ему хорошую семью.

Мальчику было всего 5 дней от роду. Малыш был очень опрятным и ухоженным. В больнице его назвали Юрчиком. Впоследствии из больницы его передали в детский дом.

Ранее Главред писал о том, что на херсонском автовокзале жестокая мачеха бросила на произвол судьбы малыша.

Вчера днем работники автовокзала и пассажиры заметили у перрона трехлетнего мальчика, который одиноко сидел на скамейке. Малыш смог только назвать свое имя и сказал, что хочет к дедушке. Люди вызвали полицию. Маленького найду забрали в больницу.

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