Во Львове женщина оставила возле роддома полуживого младенца

20 июля, ночью в 03.30 в родильное отделение на улице имени Рапопорта во Львове подбросили новорожденную девочку. Об этом сообщили в прессслужбе Львовского городского совета.

Сейчас состояние младенца удовлетворительное. Физически девочка здорова (ее вес 3050 грамм, рост 53 сантиметра) и находится под наблюдением неонатологов родильного отделения.

Как рассказали в больнице, девочку подбросили к воротам въезда в родильное отделение. Охранник, услышав плач, увидел ребенка и сразу принес его в приемное отделение родильного. Девочка была завернута в полотенце.

Во время осмотра медики установили, что девочка новорожденная, поскольку еще кровоточила пуповина. Ребенок был переохлажден. Температура ее тела к тому времени упала до 33 градусов. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия и взяли все анализы.

Об этом факте сразу сообщили в полицию, на месте происшествия составлен соответствующий акт о брошенности ребенка.

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Напомним, ранее в Гайсине (Винницкая область) в роддом обратилась женщина, которая бросила в нем младенца.

Девочку назвали Надежда. Она оказалась полностью здоровой ‒ и с весом 3,5 килограмма. Впоследствии ребенка перевели в специализированное учреждение. Но через полтора месяца женщина внезапно обратилась к врачам и захотела, чтобы ребенка ей вернули.