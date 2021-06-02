Под Винницей бросившая в роддоме ребенка женщина вернулась его забирать

Под Винницей бросившая ребенка женщина вернулась его забирать / 33-й канал

В Гайсине (Винницкая область) в роддом обратилась женщина, которая полтора месяца назад бросила в нем младенца. Об этом сообщает портал 33-й канал.

Сейчас женщина, которую зовут Ольга, хочет вернуть себе ребенка.

"Сколько живу и работаю, но такого еще не видела. Тем апрельским утром в родильное прибежала женщина и стала кричать, что рожает. Она очень быстро родила дочь. Ей положили малыша на грудь, дождались, чтобы отошло место. Роженица предоставила о себе в устной форме информацию. Потом попросилась в душ и исчезла", — рассказывает начальница отдела ювенальной превенции Гайсинского районного управления Нацполиции Наталья Гудыма.

17 апреля 2021 в акушерско-гинекологическом отделении центральной районной больницы Гайсина роженица оставила новорожденного младенца. Женщина родила девочку, а после родов сбежала из медучреждения.

Девочку назвали Надежда. Она оказалась полностью здоровой ‒ и с весом 3,5 килограмма. Впоследствии ребенка перевели в специализированное учреждение. Но вдруг через полтора месяца ребенка решила забрать ее мать.

По ее данным полиции, матери Надежды 40 лет, она имеет четверых детей в возрасте от 18 до 3 лет. Все дети от мужа. Во время разговора женщина утверждала, что живет в Тульчине, но специалисты службы проверили базу, и оказалось, что и на этот раз роженица сказала неправду.

Согласно закону, женщина имеет право забрать своего ребенка, если докажет, что настоящая мама и заботится о ребенке. В противном случае, ребенка заберут, а ее лишат родительских прав.Читайте такжеПытался выпрыгнуть из окна: в Одессе горе-мать бросила своих детей ради пьянки

Напомним, ранее сообщалось:

В Бердянске Запорожской области 1 ноября пациентка родильного отделения, которая накануне родила ребенка и получила положительный тест на коронавирус, выпрыгнула из окна медучреждения.

Пациентка получила травмы, не угрожающие жизни. Сейчас она находится под наблюдением врачей, в том числе психиатра.