В Кривом Роге умерла беременная женщина: ее поджег 17-летний сожитель, двое детей остались без мамы / REUTERS

Трагедия произошла в Кривом Роге – там умерла 21-летняя беременная женщина, которую облил легковоспламеняющимся веществом и поджег ее 17-летний сожитель. Без матери остались двое ее детей.

Как сообщает "Первый городской", беременная женщина умерла в отделении реанимации. У женщины были ожоги 3 степени на 70% тела: лицо, руки, туловища.

Конфликт между молодыми людьми произошел 26 мая. К спасателям обратились очевидцы и сообщили, что горит человек.

После совершенного злоумышленник попросил у посторонних людей вызвать скорую помощь, объяснив, что девушка готовила пищу и обожглась, а сам убежал.

Беременную женщину с ожогами в шоковом состоянии доставили в больницу. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге 26 мая случился шокирующий случай между молодой парой. Мужчина облил горючим веществом и поджег свою беременную возлюбленную.

Как рассказали в департаменте уголовного розыска, 21-летняя женщина на 17 неделе беременности оказалась в реанимации.

На поиски злоумышленника сразу бросили все силы, перекрыли автовокзалы и железнодорожный вокзал. Парня быстро удалось поймать, и он заявил, что девушка получила ожоги при приготовлении еды.

17-летнему парню грозит обвинение в покушении на убийство. Кроме того, по месту жительства у него во время обыска обнаружили оружие. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.