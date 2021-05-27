Появились шокирующие детали трагедии с поджогом беременной девушки в Кривом Роге

Жуткий инцидент произошел накануне вечером в Кривом Роге, и совершил его 17-летний парень.
В Кривом Роге 26 мая случился шокирующий случай между молодой парой. Мужчина облил горючим веществом и поджег свою беременную возлюбленную.
Как рассказали в департаменте уголовного розыска, 21-летняя женщина на 17 неделе беременности оказалась в реанимации.
"В среду вечером, 26 мая, между молодыми людьми возник конфликт. Причина ссоры между влюбленными – неизвестна. Однако 17-летний парень облил беременную легковоспламеняющимся веществом, поджег ее и убежал. Скорую помощь, спасателей и полицию вызвали очевидцы, которые сообщили, что горит человек", - говорится в сообщении.
На поиски злоумышленника сразу бросили все силы, перекрыли автовокзалы и железнодорожный вокзал. Парня быстро удалось поймать, и он заявил, что девушка получила ожоги при приготовлении еды.
"После совершенного злоумышленник попросил у посторонних людей вызвать скорую помощь, объяснив это тем, что потерпевшая самостоятельно получила ожоги во время приготовления пищи. В дальнейшем поджигатель скрылся с места совершения преступления", - сообщили правоохранители.
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17-летнему парню грозит обвинение в покушении на убийство. Кроме того, по месту жительства у него во время обыска обнаружили оружие. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Что известно о пострадавшей беременной в Кривом Роге
Медики в срочном порядке доставили девушку в реанимационное отделение больницы. Отмечается, что пострадавшая получила ожоги 3 степени на 70% тела – на лице, руках и туловище.
Ее доставили в больницу в шоковом состоянии, и медики оценивают ее состояние как тяжелое. Информации о состоянии беременности пока нет.
При этом спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен отметила, что "у полиции сейчас даже нет возможности опросить ее, чтобы выяснить причину конфликта".
В полиции отметили, что ребенок предварительно не пострадал.
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Как ранее сообщал Главред:
- Кровавое убийство произошло в Киеве. 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.
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