В Кривом Роге мужчина облил беременную подругу бензином и поджег: медики спасают девушку

В Кривом Роге парень облил девушку бензином и поджег / dnepr.info

В Кривом Роге сегодня, 26 мая, мужчина во время ссоры облил беременную девушку бензином и поджег ее.

Как сообщают местные СМИ, это произошло на ул. Соборности.

"Молодая пара сначала поссорилась на улице. После этого мужчина облил девушку вероятно бензином и поджег ее. На место происшествия прибыли медики, госпитализировали пострадавшую", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертва и ее обидчик были сожителями.

Также очевидцы вызвали полицейских, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным медиков, у девушку термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени который оценивается в 70% от площади тела.

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"Пострадавшая находилась на 17 неделе беременности. На данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, девушка находится в ожоговом отделении второй городской больницы", - отмечается в сообщении.

Как ранее писал Главред: