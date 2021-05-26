В Кривом Роге мужчина облил беременную подругу бензином и поджег: медики спасают девушку

Девушка в тяжелом состоянии находится в ожоговом отделении второй городской больницы.
В Кривом Роге сегодня, 26 мая, мужчина во время ссоры облил беременную девушку бензином и поджег ее.
Как сообщают местные СМИ, это произошло на ул. Соборности.
"Молодая пара сначала поссорилась на улице. После этого мужчина облил девушку вероятно бензином и поджег ее. На место происшествия прибыли медики, госпитализировали пострадавшую", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, жертва и ее обидчик были сожителями.
Также очевидцы вызвали полицейских, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным медиков, у девушку термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени который оценивается в 70% от площади тела.
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"Пострадавшая находилась на 17 неделе беременности. На данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, девушка находится в ожоговом отделении второй городской больницы", - отмечается в сообщении.
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