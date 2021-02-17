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Активист Антонов рассказал, кого подозревает в поджоге автомобиля

17 февраля 2021, 14:06
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Антонов заявил об угрозах в свой адрес из-за фиксации нарушения правил дорожного движения.

Поджог автомобиля Антонов
Автомобиль активиста Антонова подожгли в ночь на 17 февраля / Влад Антонов, Facebook

В ночь на 17 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Гоголевская 32-Б сожгли автомобиль Volkswagen Touareg известного активиста, основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Активист считает, что к инциденту может быть причастен глава общественной организации Pitbull Kiev.

Антонов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографию транспортного средства, на которой заметно, что пожар существенно повредил переднюю часть и салон автомобиля.

Поджог автомобиля
17 февраля подожгли автомобиль активиста Антонова / Facebook, Влад Антонов

На странице ресурса dtp.kiev.ua указано, что действовали два человека, один из них находится в больнице.

17 февраля подожгли автомобиль активиста Антонова / dtp.kiev.ua
17 февраля подожгли автомобиль активиста Антонова / dtp.kiev.ua

"Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД, я искренне надеюсь, они найдут его раньше, чем наш отряд благих трендов", - добавил Антонов и попросил возможных очевидцев инцидента переслать видео в районе улиц Сечевых стрельцов, Павловской и Бульварно-Кудрявской в период совершения преступления.

Как заявил Антонов в комментарии изданию 44.ua, к поджогу его автомобиля может быть причастен глава общественной организации Pitbull Kiev. Поводом для поджога могло стать опубликованное видео, на котором зафиксировано, как водитель автомобиля совершил поворот налево через двойную сплошную, нарушив правила дорожного движения.
"Мне угрожали на днях за то, что я не удалил это видео", - подчеркнул Антонов.

Поджог автомобиля

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