Задохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиков

Младенец просуществовал 55 дней / ua.depositphotos.com

В частном роддоме в Киеве произошла трагедия - погибла новорожденная девочка. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение, и младенец задохнулся.

Медику уже сообщили о подозрении. Женщина, которая потеряла ребенка, заявила об издевательствах над ней и малышкой в заведении, говорится, передает ТСН.

Беременная Лидия Косогова наблюдалась в частном роддоме в Пуще-Водице на протяжении всей беременности. За две недели до родов она почувствовала боль внизу живота, началось кровотечение. Женщина сразу поехала в роддом, однако врачи вернули ее домой, впоследствии кровотечение прошло.

В день родов Лидию подключили к датчику кардиотокографии плода (КТГ) – мониторингу, который следит за сердцебиением ребенка.

"Живот просто разрывался от боли. Попросила эпидуральную аналгезию, мне отсоединили датчики КТГ и в течение 40 минут не было данных о сердцебиении. Когда подсоединили назад – сердца уже не было слышно. Ребенок родился в коме, с мертвым мозгом", – рассказала женщина.

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По ее словам, врачи эти факты скрывали. Женщина говорит, что девочка сама не дышала, температуру ей тоже держали искусственно. И все это время "ребенку кололи адреналин, чтобы поддерживать жизнедеятельность". Женщина даже сняла на камеру шприц с препаратом - она уверяет, что медики попросту не хотели фиксировать факт смерти.

Также она пожаловалась на отношение медика и директора клиники к ней и мужу.

"Они так и не сказали, что была асфиксия. Рассказывали, что это карма, божья воля. Главный врач заявил, что это моя матка задушила ребенка. Сказали, мол, я нагрешила очень сильно, еще молода и могу родить здорового ребенка", – вспомнила Лидия.

Смерть маленькой Веры констатировали уже в паллиативном отделении другого заведения в Киеве, куда их перевели. Младенец просуществовал всего 55 дней.

Уголовное производство открыто по статье "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей" врачами. Судмедэксперты установили, что Лидии требовалось срочное кесарево сечение, которое сделали позже, чем на час.

Акушеру-гинекологу, который делал кесарево сечение и в тот день был дежурным, вручили подозрение. Директор роддома от общения с журналистами отказался. А подозреваемый в комментарии по телефону отметил, что виновным в смерти ребенка себя не считает.

Отметим, за ведение беременности и роды в этом частном роддоме Лидия с мужем заплатили более 100 тысяч гривен.

Также отмечается, что якобы случай Веры "считается нетяжким преступлением". Врачу за него грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время он продолжает работать.

Как сообщал Главред, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области умерла новорожденная девочка в результате осложнений, вызванных COVID-19. Ее мать болела коронавирусом.

В Одесском роддоме в конце ноября скончалась беременная девушка. Более двух недель она боролась с коронавирусом, но преодолеть недуг ей не удалось. В смерти любимой муж винит медиков. По его словам, они лечили ее неправильно.

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