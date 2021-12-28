С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причина

Смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросоюза / УНИАН

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы. Под закрытие подпадут те отделения, в которых рождается менее 150 малышей в год. Так Национальная служба здоровья пытается повлиять на смертность младенцев в Украине.

Чиновники считают, что если родов мало, врачи теряют необходимую практику. За прошлый год в Украине умерли 1469 новорожденных, передает ТСН.

Планку в 150 родов в год не преодолеют почти 70 медицинских учреждений.

"Из этих 70 — 30 имеют меньше 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах", — объяснила глава НСЗУ Наталья Гусак.

С ними не будут подписаны соглашения с Национальной службой здоровья, а это значит, что родильные отделения не получат финансирования и вынуждены будут закрыться. А тем, кто останется, Национальная служба здоровья с 2022 года обещает увеличить тариф за роды с 10 до 15 тысяч гривен.

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Глава ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская считает, что и 150 родов мало, чтобы держать квалификацию врачей на самом высоком уровне. Это за собой влечет очень много ошибок профессионального характера.

"В регионах нужно оставлять (медучреждения, - ред.), где 300 родов и больше в год", – отметила она.

К слову, 300 родов в год — это минимальный показатель, при котором могут работать роддомы в Евросоюзе.

Отметим, смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросоюза.

Как сообщал Главред, в частном роддоме в Киеве произошла трагедия - погибла новорожденная девочка. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение, и младенец задохнулся.

Медику уже сообщили о подозрении. Женщина, которая потеряла ребенка, заявила об издевательствах над ней и малышкой в заведении.

Ранее в Тернопольской области родители также обвинили медиков в смерти их новорожденной дочери. Младенец умер практически сразу после рождения, родители обвиняют в трагедии медиков.

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