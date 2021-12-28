УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причина

28 декабря 2021, 09:36

Под закрытие подпадут те отделения, в которых рождается менее 150 малышей в год. Чиновники считают, что если родов мало, врачи теряют необходимую практику.

роддом, новорожденные
Смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросоюза / УНИАН

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы. Под закрытие подпадут те отделения, в которых рождается менее 150 малышей в год. Так Национальная служба здоровья пытается повлиять на смертность младенцев в Украине.

Чиновники считают, что если родов мало, врачи теряют необходимую практику. За прошлый год в Украине умерли 1469 новорожденных, передает ТСН.

Планку в 150 родов в год не преодолеют почти 70 медицинских учреждений.

"Из этих 70 — 30 имеют меньше 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах", — объяснила глава НСЗУ Наталья Гусак.

С ними не будут подписаны соглашения с Национальной службой здоровья, а это значит, что родильные отделения не получат финансирования и вынуждены будут закрыться. А тем, кто останется, Национальная служба здоровья с 2022 года обещает увеличить тариф за роды с 10 до 15 тысяч гривен.

Реклама

Глава ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская считает, что и 150 родов мало, чтобы держать квалификацию врачей на самом высоком уровне. Это за собой влечет очень много ошибок профессионального характера.

"В регионах нужно оставлять (медучреждения, - ред.), где 300 родов и больше в год", – отметила она.

К слову, 300 родов в год — это минимальный показатель, при котором могут работать роддомы в Евросоюзе.

Отметим, смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросоюза.

Как сообщал Главред, в частном роддоме в Киеве произошла трагедия - погибла новорожденная девочка. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение, и младенец задохнулся.

Медику уже сообщили о подозрении. Женщина, которая потеряла ребенка, заявила об издевательствах над ней и малышкой в заведении.

Ранее в Тернопольской области родители также обвинили медиков в смерти их новорожденной дочери. Младенец умер практически сразу после рождения, родители обвиняют в трагедии медиков.

Читайте также:

viber
роддом младенец НСЖУ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаСамый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердца Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластикеВосстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравленияС Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах Искали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщинуИскали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщину
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
09:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причина

09:17

Отец не выдержал: мужчина на Черкасчине воткнул нож сыну в спину, заступаясь за жену

08:41

Коронавирус в Украине 28 декабря: более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки

08:35

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2021: Ракам – исполнение желаний, Весам – потери, Козерогам – большие деньгиВидео

08:24

"Деньги не выдал, но с баланса списал": терминал ПриватБанка "съел" у клиента деньги

Реклама
07:54

Переговоры между Вашингтоном и Москвой по Украине и НАТО назначены на 10 января - Белый дом

07:45

Кто собирается приползти на нашу землю вместе с "путинскими витязями"мнение

07:28

Ультиматум России Западу и угроза нападения на Украину: эксперт назвал план действий для КиеваВидео

07:18

Снег, метель, ливни и мороз до -15: синоптик предупредил о серьезном ухудшении погоды в УкраинеВидео

07:10

Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

06:33

СМИ назвали дату и место переговоров США и России по поводу Украины

06:28

Штаты могут кремлевское счастье задушить на корнюмнение

06:02

Вывод России из-под удара в обмен на выход из Донбасса: дипломат назвал сценарий для защиты УкраиныВидео

05:28

Таро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяцВидео

05:01

Список запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столеВидео

04:39

Maruv в ошейнике, цепях и стразах стыдливо прикрыла промежность руками в латексных перчатках

04:22

Ученые пояснили, как связаны гипертония и фисташки

03:50

"Как восковая кукла!": поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новых фото

03:15

"Готовьте зонты": синоптик спрогнозировала оттепель в Украине в новогоднюю ночь

03:09

Пэрис Хилтон в развратном белье показала, в каком виде дарит себя мужу-миллионеру

Реклама
02:48

Певица Земфира показала редкое фото в нежном образе, и рассказала куда исчезла

02:19

Финансовая стабильность, второй медовый месяц и исполнение желаний: Таро прогноз для Близнецов на 2022 годВидео

01:47

Больше белка, железа и витамина С: какие продукты есть для роскошных волос

01:16

Какие продукты "превращают" жир: комментарий экспертов

00:51

Приметы на 28 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:07

Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымВидео

00:01

Посадил самолет и направил тысячи беженцев к границе ЕС: Лукашенко назвали коррупционером года в мире

27 декабря, понедельник
23:43

Названы самые вредные блюда из рыбыВидео

23:09

Данилко схватил Каменских за упругие ягодицы в эфире шоу и устроил жаркие танцы

22:54

Украина в НАТО и вопрос Крыма с Донбассом: Польша поставила жесткое условие РФ по диалогу с ЗападомВидео

22:54

Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутВидео

21:53

Налог на "огород" обяжут платить не всех украинцевВидео

21:37

Вакцинация 70% мирового населения: в ВОЗ назвали сценарий завершения пандемии COVID-19

21:18

Кличко попал в конфуз и поздравил киевлян с новым 2222 годомВидео

20:43

В работе Telegram произошел масштабный сбой: Украина и Европа столкнулись с проблемами

20:33

В Украине ударит мороз -15 и завалит снегомВидео

19:54

Резкое заявление Москвы и обвинение в провокациях: у Шойгу объявили о "подготовке" НАТО к войне с РФ

19:41

Байден подписал оборонный бюджет: Украине выделили 300 млн долларовВидео

19:25

В Украине массово закрывают центры вакцинацииВидео

19:15

Надо избавить планету от взбесившегося геополитического недоразумениямнение

Реклама
18:37

Новогодний Вечерний Квартал: номер от президента, гости из юности и музыкальный сюрприз от актеровВидео

18:31

Новый статус по ядерному оружию и "обнуление Лукашенко": появился новый проект Конституции Беларуси

18:08

Без шпагата, но топлес: Анастасия Волочкова игриво обнажила грудь

18:07

Гороскоп Таро на 2022 год: Ракам – воплощение задуманного, Львам – жизненные уроки, Стрельцам – соперникиВидео

18:06

Угроза вторжения России в Украину: Киев создает штаб территориальной обороныВидео

17:11

В Украине требуют отменить воинский учет для женщин: Зеленский должен рассмотреть петициюВидео

16:55

Искали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщину

16:19

Хюррем-султан Мерьем Узерли впервые показала лицо младшей дочери от неизвестного американца

15:49

РФ наращивает влияние в регионе: Данилов заявил, что в оккупированный Крым переселили 600 тысяч россиянВидео

15:16

"Чемодан некуда положить": украинка в поезде "Укрзализныци" нашла уголь под полкой

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять