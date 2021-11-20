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Скандал на Тернопольщине: родители обвинили медиков в смерти младенца

20 ноября 2021, 21:56
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Женщина родила девочку, но ребенок скончался, родители обвинили в трагедии врачей.

ребенок, младенец
Младенец умер на Тернопольщине / pixabay

В Тернопольской области родители обвинили медиков в смерти их новорожденной дочери.

Младенец умер практически сразу после рождения, родители обвиняют в трагедии медиков, пишет Gazeta-misto.

С заявлением о непрофессиональных действиях врачей одного из медицинских учреждений Кременецкого района обратился 22-летний мужчина.

По его словам, 14 ноября его сестра родила девочку, но ребенок скончался. Заявитель обратился в полицию, чтобы выяснили истинную причину.

Что стало причиной смерти младенца

Как отмечается, девочка родилась на 41 неделе беременности. Имела вес 3750 грамм. По словам медиков, у новорожденного не раскрылись легкие. Ее более часа реанимировали, но это не помогло спасти ребенка.

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Причиной смерти называют тяжелую асфиксию во время рождения. Это подтвердило вскрытие, которое проводил местный эксперт.

Чтобы исключить подлог свидетельства, судебно-медицинскую экспертизу провели в другом учреждении во время открытого уголовного производства. Выводы были такими же. В настоящее время продолжается следствие.

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Напомним, ранее сообщалось на Винниччине роженица бросила здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе

Поскольку мать к младенцу не вернулась, об этом случае сообщили в полицию и соцслужбы. Как рассказала сотрудница ювенальной полиции, правоохранители выяснили, что человека с оставленными роженицей данными не существует, отказа от ребенка она тоже не оставила.

Спустя три месяца в роддом наведалась мама с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть дочь.

Соседи говорят, что у женщины есть еще четверо детей. Старшей дочери - 18 лет, младшей – три. А вот о пятой беременности они не знали.

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