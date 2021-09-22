Вспомнила о дочке через 3 месяца: украинка требует вернуть ребенка, которого бросила в роддоме

Девочку назвали в честь акушерки и врача, которые принимали роды — Надежда Александровна / скриншот видео "ТСН"

На Винниччине роженица бросила свою здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе. Теперь женщина хочет вернуть ребенка.

В апреле этого года в родильный под утро приехала роженица с мужем и сказала врачу, что уже рожает. Женщину срочно забрали в отделение и буквально через 10 минут на свет появилась здоровая и доношенная девочка, пишет "ТСН".

Сбежала сразу после родов

Как рассказал заведующий акушерским отделением Гайсинской больницы Александр Стародуб, маму и новорожденного сразу перевели в палату для совместного пребывания, но через несколько минут роженица исчезла.

"Она попросилась в душ, ушла. Девушки подождали 5-10 мин, бросились к душу — ее нет. Все, пребывание ее в стационаре закончено ", — рассказывал врач.

Читайте такжеУкраинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страныПоскольку мать к младенцу не вернулась, об этом случае сообщили в полицию и соцслужбы. Как рассказала сотрудница ювенальной полиции, правоохранители выяснили, что человека с оставленными роженицей данными не существует, отказа от ребенка она тоже не оставила.

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Девочку назвали в честь акушерки и врача, которые принимали роды — Надежда Александровна.

"Она была здоровая, активная — ела, спала. Мы купали ее, носили, гуляли с ней. Месяц у нас пробыла и всем стала как родная ", — рассказывала акушерка Надежда Форменна.

Объяснять что-либо отказывается

Спустя три месяца в роддом наведалась мама с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть дочь.

Впереди у 40-летней Ольги, которая называется матерью Надежды, — судебные разбирательства и экспертиза ДНК. Женщина объяснять что-либо отказывается, даже на первом судебном заседании она не рассказала, почему бросила малышку.

Соседи говорят, что у женщины есть еще четверо детей. Старшей дочери - 18 лет, младшей – три. А вот о пятой беременности они не знали.

Ранее мы рассказывали, что Львовские медики спасли младенца, который родился без пищевода. Мать, как только узнала диагноз малыша, сразу от него отказалась. Но врачи прооперировали его и целых 4 месяца выхаживали, пока он не выздоровел после операции. Недавно ребенка перевели в детский дом и там его постигло счастье. Нашлась семья, которая согласилась его усыновить.