Трогательная история: малыш без пищевода, которого бросила мать, выздоровел и обрел семью

Мальчика назвали Роман / Скриншот

Львовские медики спасли младенца, который родился без пищевода. Мать, как только узнала диагноз малыша, сразу от него отказалась. Но врачи прооперировали его и целых 4 месяца выхаживали, пока он не выздоровел после операции. Недавно ребенка перевели в детский дом и там его постигло счастье. Нашлась семья, которая согласилась его усыновить.

Как говорится в сюжете ТСН, пара уже воспитывает двоих детей.

Заведующая реанимации новорожденных областного перинатального центра Вероника Колдра, рассказала, что свой отказ от собственного новорожденного сына 24-летняя роженица аргументировала сложными жилищно-бытовыми условиями. Женщина утверждала, что у нее 7 детей.

После этого ребенка доставили в местный Охматдет с предварительным диагнозом - врожденный порок - артезия пищевода. Врачи говорят, что у ребенка просто не было пищевода. В Охматдете новорожденного прооперировали. Все время до операции он не мог глотать, а поэтому слюна, еда и желудочные соки попадали в дыхательные пути, что было очень опасным для жизни.

"Суть операции заключается в том, чтобы восстановить проходимость пищевода и дать возможность питаться и развиваться дальше", - рассказал торакальный хирург Олег Ленив.

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Врачи назвали мальчика Ромой. За свои 4 месяца он пережил 5 операций. Однако теперь ему улыбнулась судьба, он начал идти на поправку и скоро поедет в настоящую любящую семью.

А пока его новые родители, которые к слову нашлись за сутки, ждут заседания суда, на котором должно приняться решение о лишении родительских прав его биологической матери.

Напомним, ранее медики клинической больницы скорой медицинской помощи Львова спасли жизнь ребенку, удалив кисту селезенки. Операцию они провели с помощью робота-хирурга Da Vinci.

Также ранее трое маленьких счастливчиков из столичного Охматдета, которые провели в больнице два-три года, отправились домой. Детям провели трансплантацию почек. Из больницы выписали 9-летнюю Дашу из Белой Церкви, ее сверстника Давида из Ривного и 14-летнюю Настю из Черкасской области. У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили по два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе.