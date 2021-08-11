Не разговаривал полгода и еле дышал: львовские медики спасли ребенку жизнь "библейской" операцией

Мальчик заговорил спустя полгода / Скриншот

Шестилетний Михаил из Закарпатья получил многочисленные травмы после ДТП и потерял возможность самостоятельно дышать, а также говорить. Однако львовские медики под руководством польского профессора Ярослава Шидловского провели уникальную операцию и спасли ему жизнь.

Как пишет ТСН, операция получила название "библейская".

"Как из Адама взяли ребро и сотворил Еву, так взяли хрящ из ребра мальчика и через внешний разрез на шее ввели в место рубца. Просвет для дыхания существенно увеличился", - рассказал заведующий ЛОР отделения больницы Охматдет Федор Юрочко.

По словам матери мальчика, минувшей зимой она с сыном попала в ДТП.

"Он даже не дышал, пока мы ждали "скорую", надо было делать что-то. Я делала искусственное дыхание. Я не умела это делать, я делала 2 качка, 1 вдох, машинально", - рассказала Виктория Панющик.

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В результате аварии у Миши было разорванное легкое, поломанные руки и кости черепа, потеря слуха и паралич лица. Он три недели пробыл в реанимации на аппарате ИВЛ. Из-за этого у него на гортани образовался рубец, который стянул голосовые связки.

Первую неделю после операции ребенок был в медикаментозном сне. Спустя два месяца после этого он хорошо говорит и полноценно дышит.

Напомним, ранее медики клинической больницы скорой медицинской помощи Львова спасли жизнь ребенку, удалив кисту селезенки. Операцию они провели с помощью робота-хирурга Da Vinci.

Также ранее трое маленьких счастливчиков из столичного Охматдета, которые провели в больнице два-три года отправились домой. Детям провели трансплантацию почек. Из больницы выписали 9-летнюю Дашу из Белой Церкви, ее сверстника Давида из Ривного и 14-летнюю Настю из Черкасской области. У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили по два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе.