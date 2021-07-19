"Операция прошла успешно": в Днепре хирурги чудом спасли беременную девушку

Девушка была тяжело больна / УНИАН

В Днепре провели сложнейшую операцию на сонной артерии. Сложность хирургического вмешательства заключалсь в том, что его необходимо было провести 35-летней девушке, которая находилась на 25-й неделе беременности.

Как рассказал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook, беременная Кристина обратилась за медицинской помощью из-за страшных головных болей и нарушения зрения. Она часто теряла сознание. Нейрохирурги провели ангиографию и выяснили, что девушка тяжело больна.

"Диагноз - гигантская мешкоподобная аневризма левой внутренней сонной артерии, при полном разрыве которой спасения нет. Операция прошла успешно. Кристина при встрече с мужем и детьми, обнимаясь, молчат, понимая сложность, которую они пережили", - написал главврач.

Руководитель лечебного заведения также рассказал, что девушку спасла доктор Анна Мостовая.

Напомним, ранее в Полтаве посмертно трансплантировали органы, а именно две почки и печень. Донором стала женщина, которая умерла в результате инсульта. Получившие донорские органы пока чувствуют себя хорошо.

Реклама

Донором для трех человек стала молодая украинка, которая внезапно скончалась в следствие инсульта. Родственники покойной предоставили разрешение на трансплантацию ее органов.

Одну почку пересадили 15-летней девушке из Черкасской области, другую - женщине, а печень досталась мужчине.

Трансплант-координатор первой больницы Полтавы Галия Мустафина утверждает, что покойная была здоровой, а поэтому ее органы стали донорскими.