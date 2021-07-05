Спасено три жизни: впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы

Трансплантация спасла жизнь трем украинцам / УНИАН

Впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы, а именно две почки и печень. Донором стала женщина, которая умерла в результате инсульта. Получившие донорские органы пока чувствуют себя хорошо.

Как сообщает "Суспільне", донором для трех человек стала молодая украинка, которая внезапно скончалась в следствие инсульта. Родственники покойной предоставили разрешение на трансплантацию ее органов.

Одну почку пересадили 15-летней девушке из Черкасской области, другую - женщине, а печень досталась мужчине.

Трансплант-координатор первой больницы Полтавы Галия Мустафина утверждает, что покойная была здоровой, а поэтому ее органы стали донорскими.

"Подошли органы реципиентам именно в Киеве. Были и другие реципиенты, но всегда изучаем соотношение. То есть, изъять орган и направить куда-то можно, но нам нужно, чтобы он прижился. Мы учитываем временные промежутки, учитываем состояние пациентов и так далее. Было выполнено три операции, мы уже имеем информацию, что пациенты стабильные", - отметила Галия Мустафина.

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Что известно о пересадке органов в Украине:

По состоянию на конец апреля 2021 года в Украине провели 37 трансплантаций почки, 7 - печени и 4 - сердца. Эти 48 операций провели в 13 центрах. Бюджет на развитие системы трансплантации в Украине в этом году увеличили в 5 раз: со 112 до 502 миллионов гривен.

По данным Минздрава, в 2020 году в Украине провели 118 трансплантаций органов: 8 - сердца, 19 - печени, 91 - почки. Также тогда сделали 138 операций по трансплантации костного мозга. В то же время в 2019 сделали 78 трансплантаций органов: 71 - почки 6 - печени, 1 - сердца.

Трансплантация органов в Украине: когда все началось

Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, после вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Документ регулирует пересадку органов от умершего человека.

Практически сразу впервые за 15 лет в 2019 году в Ковеле трансплантировали сердце. А 4 июля 2020 года во Львове провели тройную операцию по трансплантации: пересадили сердце и две почки. В конце декабря того же года во Львове провели первую в Западной Украине операцию по трансплантации печени.