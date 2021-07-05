УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Спасено три жизни: впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы

5 июля 2021, 20:11
Прослушать новость
Остановить

Это - первая операция по изъятию органов от посмертного донора, которую провели в Полтаве.

операция, хирург, больница
Трансплантация спасла жизнь трем украинцам / УНИАН

Впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы, а именно две почки и печень. Донором стала женщина, которая умерла в результате инсульта. Получившие донорские органы пока чувствуют себя хорошо.

Как сообщает "Суспільне", донором для трех человек стала молодая украинка, которая внезапно скончалась в следствие инсульта. Родственники покойной предоставили разрешение на трансплантацию ее органов.

Одну почку пересадили 15-летней девушке из Черкасской области, другую - женщине, а печень досталась мужчине.

Трансплант-координатор первой больницы Полтавы Галия Мустафина утверждает, что покойная была здоровой, а поэтому ее органы стали донорскими.

"Подошли органы реципиентам именно в Киеве. Были и другие реципиенты, но всегда изучаем соотношение. То есть, изъять орган и направить куда-то можно, но нам нужно, чтобы он прижился. Мы учитываем временные промежутки, учитываем состояние пациентов и так далее. Было выполнено три операции, мы уже имеем информацию, что пациенты стабильные", - отметила Галия Мустафина.

Реклама

Что известно о пересадке органов в Украине:

По состоянию на конец апреля 2021 года в Украине провели 37 трансплантаций почки, 7 - печени и 4 - сердца. Эти 48 операций провели в 13 центрах. Бюджет на развитие системы трансплантации в Украине в этом году увеличили в 5 раз: со 112 до 502 миллионов гривен.

По данным Минздрава, в 2020 году в Украине провели 118 трансплантаций органов: 8 - сердца, 19 - печени, 91 - почки. Также тогда сделали 138 операций по трансплантации костного мозга. В то же время в 2019 сделали 78 трансплантаций органов: 71 - почки 6 - печени, 1 - сердца.

Трансплантация органов в Украине: когда все началось

Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, после вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Документ регулирует пересадку органов от умершего человека.

Практически сразу впервые за 15 лет в 2019 году в Ковеле трансплантировали сердце. А 4 июля 2020 года во Львове провели тройную операцию по трансплантации: пересадили сердце и две почки. В конце декабря того же года во Львове провели первую в Западной Украине операцию по трансплантации печени.

новости Полтавы медицина донор новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Спасено три жизни: впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикиниЭкс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуетсяЛучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый деньНазваны 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливеУгроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородниковЛунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников

Последние новости

20:46

Инфекционист подробно рассказала о новой вакцине Janssen в Украине

20:43

Жара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии Видео

20:32

Стало известно где и когда похоронят Владимира Меньшова

20:30

Осталось немного подождать: в Минсоцполитики пообещали вскоре выплатить субсидии Видео

20:28

Названы худшие продукты питания при стрессе Видео

Реклама
20:19

"Все плывет и летит": в Сочи ураган сносит все на своем пути Видео

20:11

Спасено три жизни: впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы Видео

20:09

Лилия Ребрик показала мокрую грудь в бассейне

20:09

С Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздника

19:48

Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к рынку земли Видео

19:43

Польша и Сербия продемонстрировали неудачный опыт повышения налогов для бизнеса - эксперт

19:40

Если бы Гиркина не выпустили из Славянска мнение

19:35

Изнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умирать

19:32

"Челлендж" ДОМа поддержала Википедия: в украиноязычной версии полуостров отнесли к территории РФ Видео

19:05

Муж Алены Мозговой готовится к операции на колене

19:03

Довели ребенка: 8-летний мальчик забрался на 8-метровое дерево, спасаясь от травли сверстников Видео

19:03

Путин решил украсть слово "шампанское" и сильно разозлил французов

18:52

Смерть после прививки: почему скончался мужчина после вакцины Pfizer в Винницкой области Видео

18:42

"Убивал тем, что было под рукой": в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище Видео

18:28

Жители Одесской области сидят без света из-за серьезной аварии

Реклама
18:28

Журналист Bloomberg подтвердил достоверность утечек про GTA 6 Видео

18:15

Названы 5 вредных привычек, которые делают нас старее Видео

18:13

Гадание на Ивана Купала-2021: как узнать свою судьбу

18:05

Валерий Меладзе публично заступился за обвиненного в насилии брата

17:50

Когда Рождество Иоанна Предтечи 2021: история праздника Видео

17:37

Эксперт объяснил, что может серьезно притормозить развитие украинской экономики

17:33

Климатолог назвала причину аномальной погоды в Украине и рассказала, когда налетит "апокалипсис" Видео

17:28

"Тихо, мама, тут надо на русском разговаривать": в детском лагере разгорелся языковой скандал Видео

17:26

Найкращі вихідні - Даша Петрожицкая раскрыла подробности нового фильма

17:21

Увеличение налогов для бизнеса приведет к разрастанию теневого сектора экономики Украины - эксперт

17:11

У певицы Ирины Федишин сломался автобус посреди трассы

17:06

Мост устал: в Киеве обвалилась часть Берестейского моста на авто Видео

17:00

Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA досье

16:14

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

16:11

Что приготовить на Ивана Купала 2021: праздничное меню и рецепты Видео

15:55

Стихия в Крыму: подтопленные дома, селевой сход и поваленные деревья Видео

15:45

На Троещине вдохновленные сборной мальчики спели гимн Украины Видео

15:44

"Продолжать носить маски": в МОЗ предупредили об осенней волне коронавируса из-за мутанта Дельта Видео

15:30

Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA досье

15:02

В Бериславе на Херсонщине начали "Большую стройку" мусоросортировочного завода

Реклама
14:47

Оружие от Германии и крушение стены: в МИД сделали заявление о переговорах Зеленского и Меркель Видео

14:36

В Раде предложили вернуть звание Героев Украины Бандере и Шухевичу Видео

14:28

"Зрада": украинский телеканал похвастался картой РФ с оккупированным Крымом Видео

14:10

Гороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал Тельца

14:05

Компенсация для Украины в обмен на Северный поток-2: в Киеве поставили условие России и Западу Видео

13:33

"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу Видео

13:28

Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19 Видео

13:27

Бесплатные 2 гектара земли: есть ли шансы получить свой кусок Видео

13:26

Венгрия начала вакцинировать от COVID украинцев в приграничных районах Видео

13:23

В Украине новая вакцина от COVID-19 – Janssen: для получения иммунитета достаточно одного укола Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять