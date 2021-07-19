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"В еб**ло дать, бл*": в Днепре девушки-подростки делили парня дракой

19 июля 2021, 17:31
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Девушки избивали друг друга ногами.

Драка сопровождалась нецензурной бранью / Скриншот

В Днепре произошла жуткая драка среди представительницы прекрасного пола. Две девушки не поделили парня и набросились друг на друга с кулаками и матерными словами.

Видео инцидента появилось в Сети.

Отмечается, что происшествие случилось в Амур-Нижнеднепровском районе города. На кадрах видно, что девушкам лет 16. Они обе лежат на асфальте, вцепившись за волосы друг другу. Кроме этого, одна из них бьет свою оппонентку по лицу, а затем наносит удар ногой по спине.

Как ни странно, очевидцы конфликта успокаивать девушек не спешили. Напротив, они снимали избиение на видео и помогали кулаками.

Пользователи Сети к ситуации отнеслись с юмором, хотя раскритиковали родителей подростков за то, что допустили такое воспитание.

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"Наверное, очень хороший парень раз за него дрались", "Строгие, однако, у нас на районе проживают девушки", "Раньше ребята из девушек дрались, сейчас наоборот", - прокомментровало общество.

Тем временем, журналисты ТСН выяснили, что в патрульной полиции области об этом ничего не знают.

Напомним, в Харькове в жилом массиве Новые дома произошел жуткий случай. Местный парень по имени Александр жестоко избил девушку прямо на улице среди белого дня.

Удары неадекват наносит руками и ногами по лицу и голове, хватает ее за волосы.

При этом на лавочке рядом сидят люди, и никто из них не попытался вступиться за пострадавшую – они спокойно наблюдали за избиением.

Что стало причиной инцидента – неизвестно. Но по факту у девушки сломан нос. Также неизвестно, было ли обращение в полицию от потерпевшей.

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