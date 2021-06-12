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Дубасил как боксерскую грушу: в Харькове парень жестоко избил девушку прямо на улице

12 июня 2021, 13:00
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Рядом на лавочке сидели люди, никто из них не попытался вступиться за пострадавшую – они спокойно наблюдали за избиением. У девушки сломан нос.

Парень из Харькова неоднократно избивал девочек / скриншот

В Харькове в жилом массиве Новые дома произошел жуткий случай. Местный парень по имени Александр жестоко избил девушку прямо на улице среди белого дня.

Телеграм-канал ТРУХА Харьков опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как парень бьет беззащитную девушку, словно боксерскую грушу. Удары неадекват наносит руками и ногами по лицу и голове, хватает ее за волосы.

При этом на лавочке рядом сидят люди, и никто из них не попытался вступиться за пострадавшую – они спокойно наблюдали за избиением.

Что стало причиной инцидента – неизвестно. Но по факту у девушки сломан нос. Также неизвестно, было ли обращение в полицию от потерпевшей.

По данным телеграм-канала, дебошира таки поймали и заставили извиниться. Оказалось, что этот случай избиения не единственный.

"Извини, что я тебе сломал нос, такое больше не повторится", - сказал дебошир.

Внимание! Видео с кадрами насилия, присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал Главред, в марте в Днепре толпа из 10 агрессивных подростков зверски избила 11-летнего школьника, который вечером возвращался домой.

В Ровно под стенами школы №12 группа подростков устроила жестокую драку на глазах у прохожих. В ходе разборок подростки пустили в ход кулаки и ноги.

В одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу. Школьница стояла перед своими обидчицами на коленях и терпела матерные оскорбления. Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.

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