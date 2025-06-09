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"Аполлон": Максим Галкин покорил поклонников своим видом на отдыхе

Элина Чигис
9 июня 2025, 21:47
170
Максим Галкин отлично отдыхает.
Максим Галкин
Максим Галкин - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Максим Галкин отправился на отдых
  • Как он сейчас выглядит

Российский известный юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, опубликовал новое фото.

На своей странице в соцсетях Максим показался на фоне пальм. Юморист позировал в белых штанах и в белой рубашке.

видео дня

Поклонники позитивно оценили вид знаменитости и написали множество комплиментов.

Максим Галкин на отдыхе
Максим Галкин на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

"Аполлон Белведерский";

"Вы очень замечательный человек, великолепный артист, и просто красивый мужчина";

"Красавчик во всех смыслах", - отметили фанаты.

Максим Галкин с семьей
Максим Галкин с семьей / фото: instagram.com, Максим Галкин

Напомним, Максим Галкин не боится критиковать террористическую политику Кремля, а также он поддерживает украинцев и поет украинские песни во время своих концертов.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

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Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.

А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.

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Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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