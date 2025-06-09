"Аполлон": Максим Галкин покорил поклонников своим видом на отдыхе

Кратко:
- Максим Галкин отправился на отдых
- Как он сейчас выглядит
Российский известный юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, опубликовал новое фото.
На своей странице в соцсетях Максим показался на фоне пальм. Юморист позировал в белых штанах и в белой рубашке.
Поклонники позитивно оценили вид знаменитости и написали множество комплиментов.
"Аполлон Белведерский";
"Вы очень замечательный человек, великолепный артист, и просто красивый мужчина";
"Красавчик во всех смыслах", - отметили фанаты.
Напомним, Максим Галкин не боится критиковать террористическую политику Кремля, а также он поддерживает украинцев и поет украинские песни во время своих концертов.
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Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.
А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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