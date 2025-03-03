"Ты смотри, что творится": Максим Галкин поразил поддержкой Владимира Зеленского

Кратко:
- Максим Галкин показал фото Владимира Зеленского и Чарльза III
- Юморист высказался о скандале Зеленского в Белом доме
Российский юморист Максим Галкин, который публично поддерживает Украину и уехал с семьей из страны-оккупанта РФ жить в Израиль, отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.
"Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме", - написал Галкин.
Отметим, в Белом доме президент Украины появился в похожем образе, но это не понравилось Брайану Гленну, и он публично подколол Владимира Зеленского.
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Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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