Чарльзу останавливают лечение от рака: что случилось

Лечение от рака было приостановлено по инициативе самого монарха.

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Чарльз III решил пока не лечиться/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Карл III настаивает на паузе в лечении рака.

Как пишет Page Six, на следующей неделе у монарха запланирован королевский визит в Австралию, во время которого медицинское обслуживание 75-летнего мужчины будет ненадолго приостановлено.

Издание отметило, что врачи Чарльза "рады" тому, что он будет проходить лечение "прямо до" своего полета, а затем сделает паузу до его возвращения через 11 дней.

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Король Чарльз / инфографика: Главред

Чарльз был госпитализирован в январе из-за доброкачественного увеличения простаты — и во время его пребывания там была обнаружена "отдельная проблема, вызывающая беспокойство".

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Его диагноз "рак" попал в заголовки газет в следующем месяце.

"Его Величество сегодня приступил к графику регулярных процедур, на время которых врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности", — говорилось в заявлении дворца в феврале, в котором также говорилось, что он "продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме".

В апреле появились новости о том, что Чарльз готов "вернуться к публичным обязанностям после периода лечения и восстановления".

К тому времени его невестка Кейт Миддлтон также обнародовала свой диагноз рака.

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Напомним, ранее главный монарх Великобритании, Король Чарльз, который недавно перенес лечение от рака, показался в компании молодых девушек. Как стало известно, к Чарльзу на встречу приехали девушки из новозеландской команды регби "Черный папоротник". Видео появилось на странице команды в Instagram. Девушки встретились с Его Величеством в Букингемском дворце 11 сентября.

ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

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