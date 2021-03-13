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В Днепре агрессивные подростки зверски избили школьника

13 марта 2021, 17:57
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У пострадавшего - перелом верхней челюсти слева и полный вывих верхних постоянных зубов.

кулак, драка, избиение
Подростки жестоко избили школьника в Днепре / pexels.com

В Днепре толпа из 10 агрессивных подростков зверски избила 11-летнего школьника, который вечером возвращался домой.

Как говорится в сюжете 11-го канала, в жестоком нападении участвовали как парни, так и девушки.

В репортаже говорится о том, что особую жестокость проявили трое нападавших, при этом пострадавший чудом смог добраться домой. Повреждения школьника оказались серьезными, он буквально захлебывался кровью, а прибывшие по вызову медики были шокированы травмами ребенка и были вынуждены провести хирургическое вмешательство.

Медики констатировали у пострадавшего перелом верхней челюсти слева и полный вывих верхних постоянных зубов. Врачи смогли сохранить кость и постоянные зубы, и его состояние медики оценивают как стабильное.

Подчеркивается, что сразу после того, как пострадавший 11-летний Ваня вышел из наркоза, он пытался себя задушить, ведь переживает, что после избиения может остаться инвалидом.

Правоохранители уже отреагировали на избиение. Обидчиками оказались знакомые школьника, но ребенок не знает, почему его жестоко избивали. Полицейские открыли уголовное производство по статье об умышленном нанесении телесных повреждений. Виновникам грозят исправительные работы или лишение свободы до 3 лет.

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Избиение школьницы в Кривом Роге:

  • Напомним, в одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу.
  • На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления.
  • Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.
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