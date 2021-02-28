В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу

Очередной вопиющий случай буллинга, как сообщает местный блогер Алексей Таймурзин, произошел в школе №15 Металлургического района Кривого Рога.
В одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу. Видео инцидента опубликовал на своей страницей в социальной сети Facebook блогер Алексей Таймурзин.
По его словам, буллинг с избиением был зафиксирован в школе №15, которая расположена в Металлургическом (Дзержинском) районе Кривого Рога.
На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления. Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.
Таймурзин выразил надежду, что на видео должным образом отреагируют администрация учебного заведения и местные власти.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Херсонской области в поселке Новотроицкое две ученицы школы затравили 13-летнюю одноклассницу. Школьники выманили у девочки интимные фото, создали в мессенджере закрытый чат и начали ее оскорблять и унижать.
- Ранее в школе №41 города Херсон школьники избили одноклассника и сняли инцидент на камеры смартфонов. По словам женщины, в школе нет никакого контроля над насилием - учителя просто закрывают глаза на жестокость.
- До того ученицы школы №215, которая находится на столичной Борщаговке избили школьницу. Случай получил широкую огласку после того, как видео с жестокой расправой над девочкой начали распространять в соцсетях.
Автор: Дмитрий Видоменко