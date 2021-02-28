УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу

28 февраля 2021, 11:09

Очередной вопиющий случай буллинга, как сообщает местный блогер Алексей Таймурзин, произошел в школе №15 Металлургического района Кривого Рога.

Школа
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу / REUTERS

В одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу. Видео инцидента опубликовал на своей страницей в социальной сети Facebook блогер Алексей Таймурзин.

По его словам, буллинг с избиением был зафиксирован в школе №15, которая расположена в Металлургическом (Дзержинском) районе Кривого Рога.

На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления. Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.

Таймурзин выразил надежду, что на видео должным образом отреагируют администрация учебного заведения и местные власти.

Читайте такжеВ Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Херсонской области в поселке Новотроицкое две ученицы школы затравили 13-летнюю одноклассницу. Школьники выманили у девочки интимные фото, создали в мессенджере закрытый чат и начали ее оскорблять и унижать.
  • Ранее в школе №41 города Херсон школьники избили одноклассника и сняли инцидент на камеры смартфонов. По словам женщины, в школе нет никакого контроля над насилием - учителя просто закрывают глаза на жестокость.
  • До того ученицы школы №215, которая находится на столичной Борщаговке избили школьницу. Случай получил широкую огласку после того, как видео с жестокой расправой над девочкой начали распространять в соцсетях.

школьники новости Кривого Рога буллинг новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на БанковойГеращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой В Украине поменяли тарифы на мобильную связьВ Украине поменяли тарифы на мобильную связь У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуостроваВ Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова "Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом"Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом
Следующий материал

Последние новости

12:02
В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2
11:53
Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности Видео
11:26
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство Видео
11:22
Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину Видео
11:09
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
Реклама
10:28
От COVID-19 нужно будет прививаться регулярно - разработчик вакцины Видео
10:11
Что происходит с рейтингом Владимира Зеленского мнение
10:10
Зима напоследок решила щедро притрусить Украину мокрым снегом Видео
09:30
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
09:09
Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Видео
09:06
Возросло число жертв жуткого пожара в городской больнице Черновцов Видео
08:45
В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2 Видео
08:43
В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19 Видео
08:25
Деление человечества на избранных уже началось мнение
07:54
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
07:23
Обострение на Донбассе связано с санкциями против кума Путина - Кравчук Видео
06:24
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты неописуемой красоты Фото Видео
06:01
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
05:24
Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат Видео
04:49
В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Видео
Реклама
04:30
Кравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу Видео
04:24
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
04:00
Киев оживился на донбасском направлении из-за США – эксперт
03:27
Дипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении Видео
02:58
На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу Видео
02:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
01:58
Стало известно, где в России будет сидеть Навальный Видео
01:30
У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Видео
01:02
В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО Видео
00:17
В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя Видео
27 февраля, суббота
23:57
Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности Видео
23:28
Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca Видео
23:04
В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар Видео
22:30
В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года
22:14
Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен Видео
21:52
"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2 Видео
21:32
Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма Видео
21:23
На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев Видео
21:14
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:04
Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться Видео
Реклама
21:02
СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина
20:48
Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Видео
20:31
Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь Видео
20:18
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
20:04
Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки
19:51
Пашинян сделал заявление в ответ на отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Видео
19:46
Всплыла неожиданная версия причины пожара в больнице в Черновцах Видео
19:40
Медики рассказали о состоянии пострадавшего во время пожара в Черновцах
19:16
Стало известно о разбирательствах США с компанией, покинувшей Северный поток-2 Видео
19:05
В полиции Киева высказались о протестах сторонников Стерненко Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять