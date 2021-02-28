В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу / REUTERS

В одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу. Видео инцидента опубликовал на своей страницей в социальной сети Facebook блогер Алексей Таймурзин.

По его словам, буллинг с избиением был зафиксирован в школе №15, которая расположена в Металлургическом (Дзержинском) районе Кривого Рога.

На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления. Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.

Таймурзин выразил надежду, что на видео должным образом отреагируют администрация учебного заведения и местные власти.

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