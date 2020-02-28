Бешеный буллинг: в Херсоне школьники избили одноклассника - видео

Драка в школе. Иллюстративное фото / Misionesonline.net

В школе №41 города Херсон школьники избили одноклассника и сняли инцидент на камеры смартфонов.

Об этом рассказала мама пострадавшего на странице "Информатор Херсон" в социальной сети Facebook.

"Добрый вечер. Прошу распространить видео о детях, воспитывающихся в 41 школе города Херсон. Мой сын уже полгода учится в этой школе и ежедневно страдает от издевательств одноклассников. Добавляю видеодоказательство", - написала она.

По словам женщины, в школе нет никакого контроля над насилием - учителя просто закрывают глаза на жестокость.

"Учителя боятся за свою "шкуру" и классная учительница Вдовиченко Ольга Олеговна подговаривает всех родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей", - рассказала она.

Напомним, ранее в Киеве произошел новый случай буллинга. Ученицы в школе № 294 на Троещине жестоко избили одноклассницу. При этом свою расправу они сняли на видео. Пострадавшую свалили на землю и жестоко избили ногами и руками.