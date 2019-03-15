Поставили на колени и жестоко избили: в Киеве школьники устроили расправу над сверстницей

В Киеве жестоко избили школьницу / Скриншот/Киев Оперативный

В Киеве произошел новый случай буллинга. Школьницы жестоко избили одноклассницу, при этом свою расправу они сняли на видео.

Инцидент произошел это на Троещине в школе № 294, пишет Киев оперативный.

При этом жертву заставили встать на колени и в этот момент на нее напали. Пострадавшую повалили на землю и начала избивать ногами и руками.

В результате такого избиения у девушки под глазами большие гематомы.

Закон про булінг працює, але це ніяк не стримує "молодь"... Київ, школа #294 Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 14 березня 2019 р.

Отметим, что полиция уже начала устанавливать все детали избиения школьницы ее сверстниками.

Правоохранители уверяют, родители избитой девочки в полицию не обращались. Правоохранители начали расследование это после того, как увидели видео в интернете.

"Сообщение об избиении девочки к нам не поступало. Видео избиения увидели постфактум. Сейчас мы устанавливаем личность девочки, почему ее родители не обратились в полицию, а также все детали происшествия", - сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, ранее журналисты рассказали о жестоких случаях буллинга в украинских школах.