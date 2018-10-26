Новый скандал с издевательствами в школе: учительница снимает с детей штаны и подсматривает в туалете

Стало известно о новых фактах издевательств в школе / otvetprost.com

О вопиющем случае издевательства над детьми в школе рассказала мама одной из учениц 3-го класса гимназии №6 Волочиска Хмельницкой области Галина Мархаюк.

Женщина заявила, что учительница украинского языка и литературы оскорбляет школьников словами, применяет меры физического воздействия, а также смотрит, как ребенок ходит в туалет.

"Если не сходил при ней - перед всем классом говорит, что он обманывает. Методы с мальчиками еще веселее: за непослушание нормой является спустить штаны ребенку перед всеми, чтобы остальные смеялись. Разбить за ошибку в тетради кольцом на руке нос до крови. Красить себе губы перед классом на уроке детской помадой, которую отобрала у девочек. Толкать, бить детей - это норма", - написала женщина в группе "Батьки SOS" в Facebook.

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Также педагог запугивает детей, чтобы они ничего не рассказывали о происходящем в школе.

Мархаюк добавила, что по факту издевательства над детьми родители подали заявление в городской совет и в полицию.

Напомним, ранее в Харькове произошел скандал с травлей школьницы.