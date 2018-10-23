Плачущего ребенка снимали на видео: в Харькове произошел скандал с травлей школьницы

23 октября 2018, 14:38

Дети "ржали" над униженной соученицей, рассказала мама одного из школьников.

Школа карантин
В харьковской школе затравили шестиклассницу / Bigmir.net

В Харькове разгорелся скандал в школе после того, как ученицу 6-го класса унизили педагоги прямо в классе из-за отказа ее родителей сдавать "поборы".

О вопиющем случае в харьковской школе №151 рассказали в сообществе "Батьки SOS" в Facebook. Там уточнили, что в 6-ом классе дети праздновали окончание первой четверти, ели торт. Угощение не досталось только одной девочке Диане, при этом ученицу демонстративно вызвали к доске и сказали, что ей торт не достанется, потому что ее родители не сдают деньги.

После этого Диана спросила, может ли она уйти домой, но ей не разрешила.

"Тогда Диана стала плакать, мальчики стали смеяться и снимать ее на телефон. Девочки предложили ей свою порцию, но она отказалась. Тогда девочки пошли с ней в туалет и стояли там, пока этот праздник не закончится. Учительница все это время была в классе, она даже сама резала торт. Когда мы потом стали выяснять, в школе сказали, что учительница была занята какими-то памятками", - рассказала "Обозревателю" мама Дианы Татьяна Блинова.

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"Девочку поставили возле доски, и сказали, что ей ничего не дадут, так как ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса. По словам моего сына, в классе "все ржали", и мой не был исключением" – написала в комментарии под сообщением в Facebook мама одного из одноклассников Дианы – Наталья Добрынина.

В комментарии "КП в Украине" Татьяна Блинова уточнила, что на все "нужды" она сдавала 5 лет, но перестала, когда стал вопрос, как класс поздравит учительницу с Новым годом.

"Мне сказали, что я  должна сдать, я сказала, что никому  ничего не должна, - вспоминает  Татьяна. - Мне говорят, что это я унизила своего ребенка, не сдавая 50 гривен в месяц и все такое. Мы не согласны сдавать, для меня это поборы. 50 гривен с каждого из 32 человек – это 1600 в месяц, это 15 тысяч за учебный год. И это только на сладкий стол! Не дороговато ли?".

По словам Татьяны, суть скандала – не в торте или сладких столах. А в том, почему так поступили с ребенком.

Родители Дианы рассказали что написали жалобу в гороно, а также сообщили о ситуации в департамент образования.

"Мы идем против системы, но я не думаю, что из-за этого должен страдать ребенок", - добавила Татьяна Блинова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье сыпанули "Виагру" школьнице в кофе.

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Харьков школа травля буллинг
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