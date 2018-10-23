Необычная травля. На Закарпатье сыпанули "Виагру" школьнице в кофе

Таблетки "Виагры" / Myandrolog

В населенном пункте Большие Комяты (Виноградовский район, Закарпатье) во время уроков ученице 10 класса в школе в стакан с кофе таблетку "Виагры" – мощнейшего возбуждающего фармацевтического средства.

Такое сообщение опубликовал портал "Голос Карпат". Согласно обнародованным данным, девочка оставила стакан в классе и ушла за журналом в учительскую. Тогда-то в ее напиток и бросили "Виагру".

Вернувшись, школьница выпила напиток. Лишь через несколько минут ей рассказали о таблетке.

По словам несовершеннолетней ученицы, она обратилась к медсестре, которая и оказала ей медпомощь. После этого девочка вернулась в школу, однако еще некоторое время страдала от головных болей и испытывала тошноту. О

Однако, по информации журналистов, виновные в инциденте так и не были наказаны, а педагоги посоветовали родителям пострадавшей девочки провести с ней профилактическую беседу с ней.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина оказалось одним из мировых лидеров по уровню буллинга (школьной травли).