В Москве думали, что их боятся: как Европа насмехалась над российским символом

Россияне до сих пор активно используют символ, который европейцы считают оскорбительной ассоциацией.

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В чем секрет символа могущества России / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov/, скриншот

Вы узнаете:

Как появился образ-символ медведя

Почему европейцы считали новый символ России смешным

Образ медведя в России - символический. Россияне считают, что он показывает их силу, могущество и способность к агрессии. Но мало кто знает, как возник этот символ.

Главред узнал, что это произошло в 1526 году, когда в Москве был дипломат и путешественник Зигмунд Герберштайн, который опубликовал воспоминания об этой поездке. Об этом на YouTube-канале рассказал украинский историк Александр Алферов.

видео дня

Герберштайн вспоминал, что в Москве в том году были такие морозы, что на улицах он увидел многочисленное количество замерзших бродяг, которые обычно водили на цепях медведей за деньги.

"Медведи, освободившись от своих хозяев, начали заходить в дома жителей Москвы в поисках пищи. С этого и началась история, что в Москве медведи ходят по улицам", - отметил историк.

Поэтому с 18 века в России начали изображать на карикатурах медведей. И это было для европейцев смешной и оскорбительной ассоциацией, в то время как в Москве думали, что их так боятся.

Смотрите видео о секрете русского медведя:

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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