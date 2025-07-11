В Москве думали, что их боятся: как Европа насмехалась над российским символом

Вы узнаете:
- Как появился образ-символ медведя
- Почему европейцы считали новый символ России смешным
Образ медведя в России - символический. Россияне считают, что он показывает их силу, могущество и способность к агрессии. Но мало кто знает, как возник этот символ.
Главред узнал, что это произошло в 1526 году, когда в Москве был дипломат и путешественник Зигмунд Герберштайн, который опубликовал воспоминания об этой поездке. Об этом на YouTube-канале рассказал украинский историк Александр Алферов.
Герберштайн вспоминал, что в Москве в том году были такие морозы, что на улицах он увидел многочисленное количество замерзших бродяг, которые обычно водили на цепях медведей за деньги.
"Медведи, освободившись от своих хозяев, начали заходить в дома жителей Москвы в поисках пищи. С этого и началась история, что в Москве медведи ходят по улицам", - отметил историк.
Поэтому с 18 века в России начали изображать на карикатурах медведей. И это было для европейцев смешной и оскорбительной ассоциацией, в то время как в Москве думали, что их так боятся.
Смотрите видео о секрете русского медведя:
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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